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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
 25 Temmuz 2020 10:05
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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün son tahmin ve değerlendirmelerine göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı
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