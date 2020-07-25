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Adana Adliyesi önündeki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana Adliye binası önünde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi.
 25 Temmuz 2020 10:25
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Adana Adliyesi önündeki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adliye binası önünde 21 Temmuz'da 2 grup arasında çıkan ve 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan Adem G, Abdurrahman Ç. ve Ali G. tutuklandı, Elif M, Selçuk M. ve Sercan Y'ye ev hapsi cezası verildi.

Kavgada ağır yaralanan Nuri Ö'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Türkmenbaşı Bulvarı'nda 12 Mayıs'ta aralarında husumet olan 2 taraf arasında silahlı kavga çıkmış, olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralanmış, kavga sırasında yoldan geçen ve aralarında sivil polis arabasının da bulunduğu 3 araca mermi isabet etmişti. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Kavgayla ilgili Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek ilk duruşma için geldikleri adliye binası önünde karşılaşan tutuksuz sanıklar Nuri Ö. (36) ile Adem G. (26) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3'ü çocuk 6 kişi yaralanmış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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