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TFF Başkanı: Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken içimden gürül gürül bir nehir aktı. Gözyaşlarımı tutamadım. Hüngür hüngür ağladım
 25 Temmuz 2020 10:31
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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında Özdemir'in Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez kılınan namazın çıkışında kendisine yaptığı açıklamalara yer verdi.

Çekirge, Özdemir'in 'Nihat Bey, tarihi bir an yaşadınız. Ne hissettiniz?' sorusuna "Vallahi Fatih, Fetih Suresi okunurken içimden gürül gürül bir nehir aktı. Gözyaşlarımı tutamadım. Hüngür hüngür ağladım." şeklinde cevap verdiğini aktardı.

'Erdoğan'a şükran borçluyuz'
"Fatih'in İstanbul'u almasından sonra, bu millet bir kez daha kendisini Ayasofya'da göstermiştir" diyen Özdemir ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, bu cuma namazına yüz binlerce insan Anadolu'nun her yerinden geldi. Bu neyi gösterir? Bizim hangi ırktan, kökenden olursa olsun en güçlü bağımız Müslümanlıktır, onu bir kez daha gördük. Huzur ve huşu içinde bir namaz kıldık. Gözyaşlarıyla kıldık. Muazzam bir özen ve tertibat vardı."

Tabii bu tarihi olayın dünya açısından da bir mesajı var. Ayasofya bütünlüğü korunarak, dün olduğu gibi, bugün de yarın da hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun, o görkemli kubbesi tüm insanlığı kucaklamaya devam edecek. Ayasofya'nın bu tarihi gününde cesareti ve iradesiyle bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyuz"
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