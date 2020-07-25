Savcının ölümü ilçeyi yasa boğdu
|25 Temmuz 2020 11:10
|Yazdır
Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 yıl Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan ve geçen yıl Şanlıurfa iline tayini çıkarak ayrılan Başsavcı Gürsel Karslı'nın ölüm haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
Edinilen ilk bilgilere göre rahatsızlanan Gürsel Karslı (28) tedavi gördüğü hastanede tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.
Aslen Yozgatlı olan genç savcı aniden fenalaştı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karslı'ya Covid19 şüphesiyle test uygulandı. Testi negatif çıkan Karslı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı'nın menenjit hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Genç savcının ölümü yakınlarını ve sevdiklerini üzerken, Karslı için yarın Şanlıurfa Adalet Sarayı Bahçesinde cenaze töreni düzenlenecek. Urfa'da görev yapan Karslı evli ve bir çocuk babasıydı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Kurban bayramı ciddi bir eşik
25 Temmuz 2020 12:23
|Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor
25 Temmuz 2020 12:15
|Maske takmayan vatandaş: Koronavirüse inanmıyorum, ancak bana bulaşırsa inanırım
25 Temmuz 2020 11:52
|Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak
25 Temmuz 2020 10:05
|Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na Ayasofya eleştirisi
25 Temmuz 2020 09:52
|Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
25 Temmuz 2020 08:59
|Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazı kılındı
25 Temmuz 2020 07:45
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
25 Temmuz 2020 06:30
|Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
25 Temmuz 2020 06:10
|Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu
25 Temmuz 2020 05:49