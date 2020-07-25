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Üniversitenin dondurması yoğun talep görüyor

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki keçilerin sütünden Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda üretilen ve "Ünido" markasıyla tescillenen mamuller, hem personele hem de dışarıdan gelenlere satılıyor- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Ertan Güneş:- "Stajlarını bu yıl bizim yanımızda yapan öğrencilerimiz bir dondurma ustasına dönüştüler. Artık onlar tek başlarına bu üretimi gerçekleştiriyorlar dolayısıyla nitelikli insan gücü yetiştirme misyonunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"
 25 Temmuz 2020 11:32
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Üniversitenin dondurması yoğun talep görüyor

- Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "Ünido" markasıyla okuldaki keçilerin sütünden imal edilen dondurmalar yoğun talep görüyor.

Ziraat Fakültesindeki 13 keçinin sütünden Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi programında günlük olarak üretilen dondurmalar, Görükle Kampüsü'ndeki üniversitenin ürünlerinin satıldığı marketlerde hem üniversite personeline hem de dışarıdan gelenlere satılıyor.

Öğrencilerin de üretimde yer aldığı dondurma, "Ünido" markasıyla tescillenerek, markanın logosu ve tasarımları da yine üniversite öğrencileri tarafından yapıldı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Ertan Güneş, AA muhabirine, öğrencilerin, süt ve süt ürünleri konusundaki teknik bilgilerini arttırarak sektöre hazırladıklarını ifade etti.

Ziraat Fakültesindeki saanen keçilerinden elde edilen sütleri, kefir ve dondurma yapımında kullandıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Bu proje, Uludağ Üniversitesinin bilimsel araştırmalar fonundan karşılanan cihazlarla hayata geçirildi. Ünido markası tescillendi. Ürettiğimiz dondurma keçi sütü, salep ve pancar şekerinden oluşuyor. Bununla ilgili denemelerimizi, pastacılık uzmanı Kemal Akyıldız'ın da reçetesindeki ufak dokunuşlarıyla kusursuz ve kampüsteki personelin de beğeniyle tükettiği bir dondurmaya dönüştürdük. Altyapısını oluşturduğumuz bu projede hem kefir hem de meyveli yoğurt, kışın ona da başlayacağız hem de dondurma üretmek mümkün, 150 bin liralık bir yatırımla bu üretime geçtik. Stajlarını bu yıl bizim yanımızda yapan öğrencilerimiz bir dondurma ustasına dönüştüler. Artık onlar tek başlarına bu üretimi gerçekleştiriyorlar dolayısıyla nitelikli insan gücü yetiştirme misyonunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

Projenin Ziraat Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arasındaki iş birliğiyle gerçekleştiğini dile getiren Güneş, kampüste satılan dondurmayı dışarıdan gelen vatandaşların da satın alabileceğini ifade etti.

- "Üniversiteye ait bir arazide salep yetiştirmekle alakalı bir çalışma başlatıldı"

Güneş, Ziraat Fakültesinde günde 20 litre keçi sütü üretildiğini ve bunun yarısını dondurma üretimi için ayırdıklarını söyledi.

Ürünlere talebin fazla olduğunu belirten Ertan Güneş, şunları aktardı:

"Pazartesi ve cuma arasında ürettiğimiz ürünler hemen bitiyor, bu da bizi son derece mutlu ediyor. Buradaki çalışma enerjimize katkı sağlayan bir motivasyon kaynağı bu. Daha fazla sütle ilgili üretimi zenginleştirmekle ilgili proje fikirlerimiz de mevcut. Bilimsel çalışmalarda devamlılık son derece önemli, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bizi sevindiren bir proje fikriyle bize destek verdi. Mustafakemalpaşa'da üniversiteye ait bir arazide salep yetiştirmekle alakalı bir çalışma başlatıldı. Kendi salebini üreten bir üniversite, kendi dondurmasının temel ham maddesini elde etmiş olacak. Şu an salebi Kahramanmaraş'tan getiriyoruz, gerçek salep o bölgenin endemik bitkisi. Orada yetişen salep, dondurmadaki lifli uzayan yapıyı sağlayan özelliğe sahip. Biz ithal ürünler kullanmamayı tercih ettik. Bizim üniversitede üretilen sütü, bizim topraklarımızda yetişen saleple ve bizim topraklarımızda yetişen pancarın şekeriyle buluşuyor ve Ünido olarak insanlara ulaşıyor."

- "Orman meyveli dondurmalarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor"

Dondurmaya dışarıdan hiçbir katkı maddesi eklenmediğini ifade eden Ertan Güneş, ürettikleri dondurmanın tamamen sağlıklı bir ürün olduğunu kaydetti.

Sade dondurmanın yanı sıra limonlu, çikolatalı, tahinli dondurma da ürettiklerini belirten Güneş, "Kahramanmaraş dondurması üretimiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bursa'nın böğürtleni, ahududusu, çileği nefis meyveleridir, orman meyveli dondurmalarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor, yakında o çeşitleri de tüketicilerin beğenisine sunacağız inşallah." dedi.
Anadolu Ajansı
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