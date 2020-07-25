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Kimliğine kavuşacağı gün 84 yaşında hayatını kaybetti, temsili kimlik verildi

Mardin'de ailesinin nüfusa kaydettirmediği Hanım Ürün için 35 yılını geçirdiği Adana'da 84 yaşında hayata gözlerini yumduğu gün temsili kimlik kartı çıkarıldı- Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz:- "Kendisi her ne kadar 84 yıllık ömrü hayatında kimliği olmadan yaşamış olsa da her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin en saygın vatandaşlarından birisi olmuştur"- Temsili kimlik kartıyla annesinin mezarını ziyaret eden oğlu Mehmet Emin Tekel:- "Annem ömrünün son gününe kadar hep kimliğine kavuşmak istiyordu. Bunu görmek kendisine nasip olmadı"
 25 Temmuz 2020 11:59
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Kimliğine kavuşacağı gün 84 yaşında hayatını kaybetti, temsili kimlik verildi

YUSUF KOYUN - Adana'da, nüfus cüzdanı olmadan 84 yıl yaşayan ve kimliğine kavuşacağı gün yaşamını yitiren Hanım Ürün için hazırlanan temsili kimlik kartı ailesine teslim edildi.

Mardin'in Midyat ilçesi Barıştepe köyünde 17 Ekim 1936'da dünyaya gelen ve nüfusa kaydettirilmeyen Hanım Ürün, küçük yaşta annesi Fatma, babası Mahmut ve kardeşlerinden Mehmet Ürün'ü kaybetti.

Ağabeyi Celal Ürün ile Nusaybin ilçesi Akağıl köyündeki varlıklı bir aile tarafından büyütülen Hanım Ürün, memleketinde evlenip dört çocuk sahibi oldu.

En büyük çocuğu 9 yaşındayken eşinin hayatını kaybetmesinin ardından yeniden evlenen Ürün, çocuklarını da akrabalarına bırakmak zorunda kaldı.

Ürün'ün, 2012'de nüfus cüzdanı çıkarılması için Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğüne yaptığı müracaat, ilgili kanunda birinci derece yakınlarından birine ulaşılması talep edildiğinden, anne ve babasının hayatta olmaması ve kardeşine ulaşılamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

- Temsili kimlik kartı oğluna verildi

Nüfusa kaydı olmadığı için temel haklardan ve ücretli özel sağlık hizmetlerinden dahi yararlanamayan Ürün'ün 35 yıldan bu yana birlikte yaşadığı kentteki oğlu Mehmet Emin (57) ve torunu Ömer Tekel (32), Adana Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurdu.

Ürün'e kimlik çıkarılması için çalışma başlatan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, işlemleri hızlandırmak için hasta ve yatağa bağımlı olması nedeniyle Hanım Ürün'ü evinde ziyaret edip dosyasını hazırladı.

Erkınay'ın doğum yeri esasına göre nüfus cüzdanı çıkarılması için hazırladığı dosya, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği gün Hanım Ürün hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz ve Erkınay, oğlunu evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

- "Ömrünün yetmemesinden ötürü üzgünüz"

Yavuz ve Erkınay, vefat eden Hanım Ürün için hazırlanan temsili kimlik kartını da oğluna teslim etti.

Kaymakam Vekili Yavuz, AA muhabirine, Ürün'ün kimliğini görmeye ömrünün yetmemesinden ötürü üzgün olduklarını, temsili nüfus cüzdanının da İçişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde aileye teslim edildiğini söyledi.

Ürün'e karşı görevlerini yerine getirmek için temsili kimlik kartı hazırlandığını anlatan Yavuz, "Kendisi her ne kadar 84 yıllık ömrü hayatında kimliği olmadan yaşamış olsa da her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin en saygın vatandaşlarından birisi olmuştur. Buradan, nüfus kaydı olmayan vatandaşlarımızdan da nüfus idarelerine uğrayarak kimliklerini çıkartmaları ve vatandaşlık haklarını kullanmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

- Temsili kimlikle annesinin kabrini ziyaret etti

Annesinin fotoğrafının üzerinde yer aldığı temsili kimlik kendisine teslim edilen Mehmet Emin Tekel duygusal anlar yaşadı. Mehmet Emin ve eşi Nuriye Tekel, temsili kimlikle Hanım Ürün'ün kabrini ziyaret edip dua okudu.

Mehmet Emin Tekel, 5 yaşındayken annesinden ayrı düştüğünü ve askerlik hizmetini tamamlamasının ardından kendisini bulup yaşadığı Adana'ya getirdiğini söyledi.

Annesinin gençliğinde büyük acılar çektiğini aktaran Tekel, "Annem ömrünün son gününe kadar hep kimliğine kavuşmak istiyordu. Bunu görmek kendisine nasip olmadı. Temsili kimliğin hazırlanmasından dolayı çok mutlu olduk. İl Nüfus Müdürlüğü yetkililerine de gösterdikleri çaba için teşekkür ediyoruz. Annemin kimliğine kavuşması için yakından ilgilendiler." dedi.

Nuriye Tekel de kayınvalidesine verilen temsili kimlik kartından dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Nüfus Müdürü evimize geldiğinde çok sevinmişti. Kimlik numarası verildiği gün ambulansla tedavi için hastaneye götürdük. O ambulansa bindiğinde sanki düğüne gider gibi çok sevinçliydi ve o gün hayatını kaybetti. Kimliğini şimdi önümde görünce içim yandı. Keşke o da bugünü görebilseydi." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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