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Bakan Soylu başkanlığında Adana'da düzenlenen güvenlik toplantısı başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık ettiği Adana'da düzenlenen güvenlik toplantısı başladı.
 25 Temmuz 2020 11:53
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Bakan Soylu başkanlığında Adana'da düzenlenen güvenlik toplantısı başladı

Soylu, Adana Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Soylu başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen güvenlik toplantısı başladı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililer de katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sürüyor.
Anadolu Ajansı
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