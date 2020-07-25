Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor
86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretler devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurtdışından gelen vatandaşlar, ibadete açılışının ikinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
|25 Temmuz 2020 12:15
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