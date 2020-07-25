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Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
 25 Temmuz 2020 12:17
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Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, hayvan otlatmadan dönen Mustafa Çevik'in kullandığı 60 RD 169 plakalı traktör, Akçakolay Mahallesi Kıran Dağı mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan Çevik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevik'in cenazesi, incelemenin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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