Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

İLK KEZ ELE ALINIYOR... MAKAMDAN AYRILAN BÜROKRAT NELER YAŞAR? Makamda bulunmak ve ayrılmak psikolojik dayanıklılık gerektirmektedir. Makama gelme umudu mu makamdan gitme korkusu mu insanı daha çok etkiler belirsizdir. Makam sahibi olmak insanı yalnızlaştırır ve diğerlerinden uzaklaştırır. Bu durum makamdan ayrıldığında sosyalleşme sorunlarına yol açar. Makam sahibi olmak için olmasa bile makamdan ayrıldıktan sonra makama dönmek için açılan davalar idare mahkemelerin önemli bir iş yükünü oluşturur.