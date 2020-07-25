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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
 25 Temmuz 2020 13:25
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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 23 BN 644 ile 34 ES 8880 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 18. kilometresindeki Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan ikisi ağır 7 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Ali Koç (50) ile Veysi Türküncü (65), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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