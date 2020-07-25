Düzce'de gıda zehirlenmesi şikayetiyle 116 kişi hastanelere başvurdu
|25 Temmuz 2020 13:35
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Düzce'de 11 fabrikaya hizmet veren bir firmanın yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 116 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, çalıştıkları fabrikalarda dün öğle yemeğinin ardından bazı işçiler rahatsızlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 11 fabrikanın 116 işçisi müşahede altına alınırken, fabrikalar da bugün tatil edildi.
Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, sabah saatlerinden itibaren kentte bulunan Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile 2 özel hastaneye şu ana kadar 116 işçinin mide bulantısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.
Söz konusu kişilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğunu belirten Yılmaz, "11 fabrikamızda çalışan 116 işçimiz şu anda gözlem altında ve sağlık durumları iyi. Araştırmalarımıza göre bu fabrikalara yemek veren firma aynı ve dün öğlen çıkan menüdeki tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Konu hakkındaki araştırmalarımız devam etmektedir. İşçilerimizin sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.
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