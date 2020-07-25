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AYM, KHK'lı avukatların önünü açan karara imza attı

Anayasa Mahkemesi, kamu görevinden çıkarılan ve ceza almayan hukuk fakültesi mezunu KHK'lilerin, avukat olarak baro lehvasına yazılmasının önünü açan bir karara imza attı.
 25 Temmuz 2020 13:19
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AYM, KHK'lı avukatların önünü açan karara imza attı

Cumhuriyet Gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ye dayanarak Adalet Bakanlığı, kamu görevinden çıkarılan hukuk fakültesi mezunu veya daha önceden avukatlık ruhsatı sahibi olan çok sayıda kişinin avukatlık yapmasına karşı çıktı.

Bakanlık, gerekçe olarak avukatlığın kanunda bir kamu hizmeti olarak tanımlanmış olmasını gösterdi. Darbe girişimi sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda iletişim uzmanı olarak görev yapan Tamer Mahmutoğlu ihraç edildi.

Eski Savcı Mehmet Bayhan da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten çıkarıldı. Bayhan, açılan davada beraat ederken Mahmutoğlu hakkında herhangi bir dava açılmadı. Her iki isim, bulundukları illerde avukatlık yapmak amacıyla baro lehvasına yazıldı. Ancak bakanlığın açtığı dava sonucunda iptal kararı çıktı.

Bayhan ve Mahmutoğlu'nun başvurusunu karara bağlayan AYM, iki başvurucunun haklarının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla kararın bir örneğini idare mahkemesine gönderecek. İhlal kararında, her iki ismin herhangi bir ceza almamasının etkili olduğu öğrenildi.
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