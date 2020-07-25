Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı
|25 Temmuz 2020 14:09
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Cumhuriyet'ten Esra Alus'un haberine göre, yıllarca motor tamirciliği işiyle uğraşan Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, kendisini asarak yaşamına son vermek istedi. Avcı ailesinin yakını, baba Selim Avcı'nın iki oğlu olduğunu, çevresi tarafından sakinliği ile tanındığını belirtti.
Cemal Metin Avcı'nın eşinin ise hastanede kontrol altında olduğu öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlarla müdahale edilen kadın yakın akrabalarının dışında kimseyle görüşmüyor.
Sosyal medya hesaplarını kapattılar
Ayrıca, Avcı ailesi üyeleri Cemal Metin Avcı'nın cinayetinin ardından yıllardır yaşadıkları evleri terk etti. Cemal Metin Avcı'nın işlettiği, 'Cüce' adlı mekan da kapatıldı.
Aile üyeleri sosyal medya hesaplarını da kapattı. Ardından da işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinden bulundu.
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