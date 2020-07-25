İzmir'de 9 ayda FETÖ'nün TSK yapılanmasından 551 tutuklama
|25 Temmuz 2020 14:17
|Yazdır
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığının ortak çalışması sonucu oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılıyor.
"Mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenenler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 756'sı muvazzaf bin 122 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık 2019 ile 14 Ocak, 18 Şubat, 9, 16 ve 30 Haziran ile 21 Temmuz 2020'de düzenlenen 8 operasyonda bin 29 zanlı yakalandı.
Şüphelilerden 551'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 162'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyet, 283'ü de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Değişen delil durumu ve sağlık sorunları nedeniyle 15, operasyon tarihleri öncesinde diğer birimlerce haklarında işlem yapılmasından dolayı da 18 şüpheli serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri, yakalama kararı bulunan 93 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'den Yunanistan'a 'bayrak yakma' tepkisi
25 Temmuz 2020 09:55
|FETÖ sanığı Zaman Gazetesi çalışanına 7.5 yıl hapis
24 Temmuz 2020 16:06
|FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
24 Temmuz 2020 14:59
|Yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş
24 Temmuz 2020 12:25
|Aranan FETÖ şüphelisi eski başkomiser polise teslim oldu
24 Temmuz 2020 10:44
|Başkent'te 21 emniyet personeline FETÖ gözaltısı
24 Temmuz 2020 09:56
|FETÖ'cülerin kaynağı kurutuluyor
24 Temmuz 2020 09:33
|Üst düzey isimlere sohbetler düzenlemiş
24 Temmuz 2020 09:30
|FETÖ 4 parça, Gülen'e açık suçlama: Hesap verin!
24 Temmuz 2020 08:56
|12 ilde FETÖ operasyonu: 18 zanlı gözaltına alındı
23 Temmuz 2020 21:33