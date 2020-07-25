Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Eşini darbeden zanlı, kendisini polis diye tanıtarak gizlendi
Kendisini polis gibi tanıtan şüphelinin Beylikdüzü'nde saklandığı metruk villada, ruhsatsız silah ve askeri kamuflajlar ele geçirildi
|25 Temmuz 2020 14:19
|Yazdır
Bakırköy'de eski eşini darbettiği iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy'de yaşayan Rüya K, 20 Temmuz'da eski eşi Tarık K. tarafından darbedildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis şüpheliyi, Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nde saklandığı terk edilmiş villada yakaladı.
Kendisini polis olarak tanıttığı belirtilen şüpheli Tarık K'nin saklandığı adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı
25 Temmuz 2020 14:09
|Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi
25 Temmuz 2020 14:04
|Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
25 Temmuz 2020 14:01
|Düzce'de gıda zehirlenmesi şikayetiyle 116 kişi hastanelere başvurdu
25 Temmuz 2020 13:35
|Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
25 Temmuz 2020 13:25
|Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
25 Temmuz 2020 12:17
|Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için bilirkişi incelemesini tamamladı
25 Temmuz 2020 10:59
|Adana Adliyesi önündeki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
25 Temmuz 2020 10:25
|Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı
25 Temmuz 2020 08:56
|Tilki sandı, gelinini öldürdü
25 Temmuz 2020 08:44