Kurbandan elde edilen deri, sakadat ürünleri satmak caiz mi?
|25 Temmuz 2020 14:55
|Yazdır
Din İşleri Yüksek Kurulu, internet sitesinden, kurban konusunda dikkat edilmesi gereken bazı dini hususlara dair açıklamada bulundu.
Açıklamada, kurban organizasyonu yapan kurumların, kurbanlık hayvanın etini ve diğer parçalarını satmamaları, bunları ya hisse sahibine ya da onun rızası doğrultusunda dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırmaları gerektiği vurgulandı.
Kurban etlerinin satılması ve gelirinin harcanabilmesinin belirli şartlara bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bunun da ilgili kişi ve kurumlar tarafından etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanarak gerekli çaba ortaya konulduğu halde, farklı nedenlerle fakirlere ulaştırılma imkanının sağlanamadığı ve telef olma tehlikesiyle karşılaşıldığı durumlara özel ve zarurete dayalı olarak verilmiş istisnai bir hüküm" olduğu ifade edildi.
Planlanma aşamasındaki kurban etlerinin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından satılmasının doğru olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılması caiz değildir. Zira Hz. Peygamber, 'Kim kurbanının derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.' buyurmuştur. Bu nedenle belirli özel durumlara has bu görüşün, gerekçeleri ve verildiği şartlar dikkate alınmadan kapsamının genişletilerek henüz planlanma aşamasında kurban etlerinin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından satılması doğru değildir.
Netice itibarıyla Kurulumuzun kurban etlerinin satılabileceğine yönelik cevaz hükmü yukarıda açıklandığı üzere istisnai durumlarla ilgili olup, vekaletle kurban organizasyonu yapan kuruluşların henüz planlama aşamasında kurban etlerini satıma konu etmesi caiz değildir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hava Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu
25 Temmuz 2020 15:22
|F-16'ların ömürleri uzatılıyor
25 Temmuz 2020 13:57
|Bakanı Karaismailoğlu: Yaptığımız yatırımlar kısa sürede geriye dönüyor
25 Temmuz 2020 13:12
|11 kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı
25 Temmuz 2020 12:45
|Bakan Soylu başkanlığında Adana'da düzenlenen güvenlik toplantısı başladı
25 Temmuz 2020 11:53
|Erzincan Valisi , parkta maskesiz oturanları uyardı
25 Temmuz 2020 11:50
|Tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemleri elektronik ortama taşındı
25 Temmuz 2020 11:20
|İçişleri'nden 'Kurban Bayramı' genelgesi... 81 ile gönderildi
25 Temmuz 2020 11:18
|Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu
25 Temmuz 2020 08:24
|Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
25 Temmuz 2020 06:24