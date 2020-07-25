Hava Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurları tarafından 23 Temmuz perşembe günü Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.
|25 Temmuz 2020 15:22
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurları tarafından 23 Temmuz perşembe günü Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından eğitim uçuşu hakkında yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.F-16'lar ses duvarını aştı, patlama var sanıldı
Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Eo7JOlD9ymT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020
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