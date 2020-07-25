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Hava Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurları tarafından 23 Temmuz perşembe günü Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.
 25 Temmuz 2020 15:22
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Hava Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurları tarafından 23 Temmuz perşembe günü Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından eğitim uçuşu hakkında yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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İhlas Haber Ajansı
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