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Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100'ün üzerine çıkınca kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetimler sıklaştırıldı.
 25 Temmuz 2020 15:28
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Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100'ün üzerine çıkınca kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetimler sıklaştırıldı.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgını, 11 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de de görülmeye başlandı. Alınan önlemler sonrasında Türkiye'de 1 Haziran itibariyle kontrollü sosyal hayat dönemine geçilirken kafe, restoran, alışveriş merkezlerinin açılmasının yanı sıra özel günlere de belirlenen kurallar dahilinde izinler verildi.

Korona virüs (Covid-19) vaka sayısının son günlerde ciddi artış göstermesinin ardından Kırıkkale Valiliği, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe noktasında vatandaşlar uyardı. Kentin işlek noktalarından Zafer Caddesi başta olmak üzere insan yoğunluğunun olduğu alanlar denetlendi. Caddede yaya olarak ilerleyen kişilerin bazıları maskelerini takıp korona virüse karşı alınan tedbirlere uyarken bazılarının da maskelerini kollarında, ellerinde veya çene altlarında taşıdıkları görüldü.

Polisi gören vatandaşlar seyyar satıcılardan maske aldı

Maske takma zorunluluğunun olduğu alanlarda denetimlerini sürdüren ekipler, maskesiz dolaşanlar hakkında tutanak tuttu. Alışveriş mağazası ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara da sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar polislere 'sağlıkçıyım, dükkandan şimdi çıktım, dondurma alacaktım' gibi çeşitli bahaneler üretti. Polis ekiplerini gören bazı vatandaşlar da maskelerini seyyar satıcılardan almak zorunda kaldı. Ekip araçlarının hoparlörlerinden de korona virüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlar sık sık uyarıldı.
İhlas Haber Ajansı
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