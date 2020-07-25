1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı

Van Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 61'e ulaştı.
 25 Temmuz 2020 15:39
Yazdır
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı

Van Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 61'e ulaştı.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

Arama çalışmalarında bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı böylelikle 61'e ulaştı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu
25 Temmuz 2020 15:50		 Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu
25 Temmuz 2020 14:54
Eşini darbeden zanlı, kendisini polis diye tanıtarak gizlendi
25 Temmuz 2020 14:19		 Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı
25 Temmuz 2020 14:09
Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi
25 Temmuz 2020 14:04		 Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
25 Temmuz 2020 14:01
Düzce'de gıda zehirlenmesi şikayetiyle 126 kişi hastanelere başvurdu
25 Temmuz 2020 13:35		 Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
25 Temmuz 2020 13:25
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
25 Temmuz 2020 12:17		 Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için bilirkişi incelemesini tamamladı
25 Temmuz 2020 10:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Haziran ayında futbolda en çok konuşulanlar belli oldu16:13 - Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş'un ailesine başsağlığı diledi16:08 - Veterinerler Odası Başkanı'ndan 'hileli kurban' açıklaması16:06 - İnternetteki 'soda açma' videosu, göz merceğinden etti16:02 - Bakan Yardımcısından müjde: Ağustosta tüm kapılar açılıyor15:50 - 11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu
15:48 - Plakasını kapatıp drift yaptı, polis her yerde onu arıyor15:42 - Kilosu 8 bin liradan satılıyor: Taleplere yetişemiyor!15:39 - Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı15:37 - Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu15:33 - 300 bin lira değer biçilen tablosunu Ayasofya için satmadı15:28 - Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı
15:26 - Karın ağrısı diye gitti, karnından 5 kiloluk tümör çıktı15:22 - Hava Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu15:17 - Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı15:12 - Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi15:00 - 'Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana!'
14:58 - Gümrük muhafaza memurlarına rüşvet operasyonu: 1 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 'Kurban Bayramı' genelgesi... 81 ile gönderildi
Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu
'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı
Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
Tilki sandı, gelinini öldürdü
Tanımadığı bir kadını takip eden polise verilen ceza onandı
Savcının ölümü ilçeyi yasa boğdu
Normalleşene kişi başı 868 TL destek
Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 2
kostas sloukas 1
burhan altıntop'un çantası 3
ayasofya camisi 1
kısıtlama getirmek zor 1
hibiskus çayı 1
roman havası 1
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 1
gram altın 5
trabzonspor 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam