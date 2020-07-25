1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kilosu 8 bin liradan satılıyor: Taleplere yetişemiyor!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 40 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Tuncer Çalışkan (55), bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen ve kilosu 7-8 bin TL olan arı sütüne yoğun ilginin olduğunu, taleplere yetişemediklerini söyledi.
 25 Temmuz 2020 15:42
Yazdır
Kilosu 8 bin liradan satılıyor: Taleplere yetişemiyor!

Bulgaristan'dan ailesiyle birlikte 1977 yılında İstanbul'un Silivri ilçesine gelip arıcılık yapmaya başlayan Tuncer Çalışkan, 100 kovanla babasından devraldığı arıcılığı 500 kovana çıkardı. Bir süre sonra Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'ne taşınan ve 40 yıldır arıcılık yapan Çalışkan, son dönemdeki koronavirüs salgınından sonra artan arı sütü taleplerine yetişememeye başladı. Sporcudan, yaşlıya, sağlık için kullanandan, gençleştirici özelliği için kullanana kadar geniş müşteri yelpazesi bulunan Çalışkan, yurt dışından da gelen taleplere cevap vermeye çalıştığını dile getirdi.

Arı sütü fiyatının pahalı olduğunu, özellikle sporcuların ve yaşlıların çok tükettiğini ifade eden Çalışkan, "Fiyatı üretimine göre değişiyor. Bizde fiyatı 7- 8 bin TL civarında. Toptan satış yaptığımız Arap müşterilerimiz var. Yıllık gelip alışveriş yapan sporcularımız var. İş insanlarımız yarım kilo, bir kilo alıyor aileleri için. Halkımız bilinçlendi, bağışıklık güçlendirdiği için destekleyici oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Özellikle koronavirüs sürecinde satışlarının çoğaldığını da kaydeden Çalışkan, "Koronavirüs de satışı artırdı bu dönemde. Bize sokağa çıkma serbest olduğu için biz çalışmalarımıza devam ettik. Dışarı çıkamayanların adreslerine ürünlerini teslim ettik. Bal, polen, arı sütü, propolis karışımı yapıyoruz. Propolis de çok önemli biliyorsunuz. Onun da kanserden koruyucu etkisi ve kanser tedavisinde önemli bir rolü var" diye konuştu.

'ARI SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTIRMALIYIZ'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Bioteknoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Devrim Oskay, arı sütünün insan beslenmesinde büyük besin kaynağı olduğunu, son zamanlarda Türkiye'de arıcılık yapanların da arı sütü üretimini arttırdıklarını söyledi. Oskay, şunları söyledi:

"Türkiye normalde bal arısı kolonisi varlığı bakımından dünyada ikinci sırada. Çin'den sonra en fazla koloni varlığına sahip ama ne yazık ki istatistiklerde arı sütü üretim miktarı yok. Çünkü çoğunlukla arı sütü Türkiye'ye Çin'den ithal olarak geliyor. Bizim ülkemizde bu arı sütünü daha fazla üretme ihtiyacımız var aslında. Çünkü dışarıdan ithal geliyor. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Salgın hastalıklarda olsun, son Covid-19 konusunu biliyorsunuz bu tip konularda bağışıklık sistemini güçlendireceği için de önemli bir besin kaynağı olarak karşımızda şu anda. İlginin fazla olması kesinlikle sağlıklı beslenme, vücut direncini en yüksek düzeyde tutabilmek için arı ürünleri kullanmak istiyor tüketicilerimiz. Tabi ki bunun içinde de arı ürünlerinin içinde de en değerli besinlerden bir tanesi arı sütü."

'ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEYİN'

Arı sütünün kesinlikle oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğinin de altını çizen Dr. Oskay, "Arı sütünün kesinlikle oda sıcaklığında bekletilmemesi gerekiyor. Mutlaka soğuk zincir içerisinde eksi 18 derecede saklanması gerekiyor. Oda sıcaklığında tutulan arı sütünün tüketilmemesi gerekiyor. Polen de aynı şekilde olması gerekiyor. Soğuk zincir de olursa tüketiciler en maksimum düzeyde biyolojik değerini almış olur polenlerden" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Plakasını kapatıp drift yaptı, polis her yerde onu arıyor
25 Temmuz 2020 15:48		 Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı
25 Temmuz 2020 15:28
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
25 Temmuz 2020 15:17		 Kurban pazarında 'tek kullanımlık' iple pazarlık
24 Temmuz 2020 22:47
Ankara Büyükşehirden Kurban Bayramı dolayısıyla 'Afiyet Ver' kampanyası
24 Temmuz 2020 22:35		 Yüksek gerilim hattına çarparak yanan kuş, 12 hektar buğday ekili alanı kül etti
24 Temmuz 2020 21:42
Vali açıkladı: Bayramlaşma faaliyetleri yasaklanacak
24 Temmuz 2020 21:14		 İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
24 Temmuz 2020 20:59
3 hafta önce hiç virüs vakası yoktu, şimdi hızla yayılıyor
24 Temmuz 2020 20:26		 Meteorolojiden iki il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
24 Temmuz 2020 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Haziran ayında futbolda en çok konuşulanlar belli oldu16:13 - Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş'un ailesine başsağlığı diledi16:08 - Veterinerler Odası Başkanı'ndan 'hileli kurban' açıklaması16:06 - İnternetteki 'soda açma' videosu, göz merceğinden etti16:02 - Bakan Yardımcısından müjde: Ağustosta tüm kapılar açılıyor15:50 - 11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu
15:48 - Plakasını kapatıp drift yaptı, polis her yerde onu arıyor15:42 - Kilosu 8 bin liradan satılıyor: Taleplere yetişemiyor!15:39 - Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı15:37 - Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu15:33 - 300 bin lira değer biçilen tablosunu Ayasofya için satmadı15:28 - Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı
15:26 - Karın ağrısı diye gitti, karnından 5 kiloluk tümör çıktı15:22 - Hava Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu15:17 - Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı15:12 - Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi15:00 - 'Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana!'
14:58 - Gümrük muhafaza memurlarına rüşvet operasyonu: 1 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 'Kurban Bayramı' genelgesi... 81 ile gönderildi
Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu
'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı
Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
Tilki sandı, gelinini öldürdü
Tanımadığı bir kadını takip eden polise verilen ceza onandı
Savcının ölümü ilçeyi yasa boğdu
Normalleşene kişi başı 868 TL destek
Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısıtlama getirmek zor 1
corona virüs vaka sayısı 2
burhan altıntop'un çantası 3
Erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz 3
tutun dilinizi 1
kostas sloukas 1
Ayasofya camisindeki ilk cuma namazına 350 bin kişinin katılması 1
navtex 1
gram altın 5
24.07.2020 ayasofya camii'nde cuma namazı 3
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam