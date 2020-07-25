Plakasını kapatıp drift yaptı, polis her yerde onu arıyor
|25 Temmuz 2020 15:48
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Antalya'da plakasını kapatan genç drift atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Araçların da kullandığı yolda dakikalar boyunca süren drift güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis plakası kapatılan Doğan marka otomobili arıyor.
Manavgat ilçesinde Sanayi Sitesi Camisinin karşısında kalan yolda alanın geniş olmasını fırsat bilen bazı kişiler drift yaparak çevredeki vatandaşları ve yoldan geçen diğer araçları tehlikeye düşürüyor. Genellikle hava karardıktan sonra bu bölgede toplanarak drift yapan bu kişiler ve bu yolun kenarında zaman geçirip çöplerini yol kenarında kaldırım üzerine atıp gidiyor.
Bölgede gündüz vakti drift yapan ve güvenlik kamerası tarafından kaydedilen aracın plakasının kapatıldığı görüldü. Araçların da kullandığı yolda gündüz saatlerinde trafiği tehlikeye düşürerek gelip geçen araçları görmezlikten gelen trafik magandası akan trafiğin arasında aynı bölgede tehlikeli manevralar yaparak uzaklaştı.
Gece gündüz demeden trafiği tehlikeye düşüren ve bıraktıkları çöplerle çevreyi kirleten bu şahısların bulunmasını isteyen vatandaşlar yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyor.
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