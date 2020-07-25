11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu
|25 Temmuz 2020 15:50
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Tevrat -Gülcan Akbayrak'ın kızı Elif Akbayrak, dün akşam Semen Yaylası'nda kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, sevk edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.
BELEDİYE BAŞKANI: SİS ARAMALARI ZORLAŞTIRIYOR
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda kaybolan Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları sürüyor. Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, "Kızımızı arama çalışmaları geceden itibaren sürüyor. Ekiplerimiz çoğaldı, vatandaşlarımız da katıldı. Kızımızı aramaya devam ediyoruz. En büyük olumsuz etken havanın sisli olması. Dumanlı bir hava var ve göz gözü görmüyor. Bu arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Kızımıza inşallah ulaşacağız. Dileğimiz budur. Ailesi ile küçük bir tartışma sonrası evden ayrılıyor. Obanın üst kısmına çıktı ve bir daha geri dönmedi. İnşallah hayırlısı ile bulmayı ümit ediyoruz" dedi.
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