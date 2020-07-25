Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş'un ailesine başsağlığı diledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
|25 Temmuz 2020 16:13
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şehit Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi.
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