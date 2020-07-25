Haziran ayında futbolda en çok konuşulanlar belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara veren Avrupa'nın büyük futbol ülkeleri İspanya, İngiltere, İtalya ve Türkiye'de heyecan yeniden başladı. İspanya'da 11 Haziran'da, Türkiye'de 12 Haziran'da, İngiltere'de 17 Haziran'da, İtalya'da ise 20 Haziran'da stadyumlarda tekrardan düdük çaldı.Haziran ayında 77 bin 450 habere konu olan Fenerbahçe en fazla konuşulan takım olurken, ikinci sırada ise ezeli rakibi Galatasaray 68 bin 737 haberde yer aldı. Galatasaray'ı ise 61 bin 860 haber ile Trabzonspor takip etti.

MUSLERA SEZONU KAPATTI

Galatasaray'ın son dönemde kazandığı başarılar ve şampiyonluklardaki en büyük pay sahiplerinden Fernando Muslera sakatlandı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan başarılı kaleci Muslera, MTM'nin raporuna göre ay boyunca toplam 13 bin 692 habere konu olarak adını zirveye yazdırdı. Muslera'yı sırası ile 9 bin 372 haber ile Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve 8 bin 103 haber ile Trabzonspor formalı Alexander Sörloth takip etti.

EN ÇOK TERİM KONUŞULDU

Fatih Terim, Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre toplam 21 bin 105 haberde yer alarak en fazla konuşulan antrenör olma unvanını Haziran ayında da kimseye bırakmadı. Terim'i sırası ile 19 bin 198 haberle siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı Sergen Yalçın ve 17 bin 770 haber ile sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Ersun Yanal takip etti.

Haziran ayında toplam 9 bin 32 haberde yer alan Ali Koç en çok konuşulan yönetici oldu. Koç'u sırası ile 8 bin 505 haber ile Ahmet Ağaoğlu ve 8 bin 287 haber ile Nihat Özdemir takip etti.Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı. Maç sonu konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın kırmızı kartını kendisine hediye ettiğini belirterek, "Bugün 200. maçım olması nedeniyle kartı hediye etti. Anı olarak kalacak. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bir hakem, kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. MTM'nin raporuna göre tecrübeli hakem Cüneyt Çakır Haziran ayı boyunca toplam 4 bin 57 haber ile medyada en fazla yer bulan süper lig hakemi oldu. Çakır'ı sırası ile 3 bin 219 haber ile Mete Kalkavan ve 3 bin 183 haber ile Alper Ulusoy takip etti.