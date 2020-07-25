1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.
 25 Temmuz 2020 16:23
Yazdır

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden 40 yaşındaki Xavi, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bu korona denilen hastalık dışarıdan göründüğü gibi değil'
25 Temmuz 2020 16:26		 Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı
25 Temmuz 2020 15:28
Klorokin, Kovid-19'un akciğerde yayılmasını önleyemiyor
23 Temmuz 2020 23:36		 Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı
23 Temmuz 2020 23:24
'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması
23 Temmuz 2020 23:21		 Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi
23 Temmuz 2020 22:50
Genç kızı tehdit ettiği için tutuklanmıştı... Testi pozitif çıktı
23 Temmuz 2020 22:39		 Son üç günde vaka sayısı en çok artan 6 il
23 Temmuz 2020 20:02
Çeşme Tapu Müdürlüğü'nde bir personelde Covid-19 tespit edildi
23 Temmuz 2020 19:34		 8 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Temmuz 2020 16:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu17:47 - Caner Erkin, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı17:37 - Şanlıurfa'da DEPSAŞ hizmet binasına silahlı saldırı17:28 - Normalleşme süreci yeme içme sektörünü hareketlendirdi17:25 - Dolmuş şoförünün, ambulans şoförünü darp ettiği iddiası17:22 - CHP'nin genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı
17:18 - Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor17:16 - Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı16:57 - Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü16:45 - Oto tamircisi çırağı Tuana, çalışkanlığıyla örnek oluyor16:43 - Pınar Gültekin'in katil zanlısı Afyonkarahisar'a nakledildi16:38 - CHP'li eski vekil neden iktidar olamadıklarını açıkladı
16:36 - Özlem hemşire: Yoğun bakıma gireceğim diye çok korktum16:30 - Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi16:26 - 'Bu korona denilen hastalık dışarıdan göründüğü gibi değil'16:23 - Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı16:17 - Haziran ayında futbolda en çok konuşulanlar belli oldu
16:13 - Erdoğan, şehit Uzman Çavuş'un ailesine başsağlığı diledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 'Kurban Bayramı' genelgesi... 81 ile gönderildi
Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı
Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu
'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
Tanımadığı bir kadını takip eden polise verilen ceza onandı
Tilki sandı, gelinini öldürdü
Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
Savcının ölümü ilçeyi yasa boğdu
Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
Normalleşene kişi başı 868 TL destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
Metronun kadın makinistine saldırılması 1
ayakkabı doyumsuzluğu 1
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 1
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 3
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
kadın cinayetleri 2
trabzonspor 1
masum 2
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 2
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam