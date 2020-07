'Bu korona denilen hastalık dışarıdan göründüğü gibi değil'

Zonguldak'ta yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yaklaşık 5 aylık zorlu bir mücadelenin ardından yenmeyi başaran Muhammet Tanır, "Hayata, sağlık sektörünün yanı sıra her şeye bakış açım değişti. Ben bir mucize eseri şu an hayattayım ve hayata yeniden başlamış gibiyim." dedi.

Kent merkezinde yaşayan 41 yaşındaki Tanır'ın, halsizlik, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Muhammet Tanır, yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından test sonucunun negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Tedavisi boyunca ve karantina sürecinde yaklaşık 35 gün yoğun bakımda kalan Tanır, yaşadığı korku dolu süreci AA muhabirine anlattı.

Muhammet Tanır, AA muhabirine, virüsü nereden kaptığını bilmediğini ve hastalığını ilk duyduğunda çok şaşırdığını söyledi.

Hastalığına tanı konulmasının ardından Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakıma yatırıldığı sırada komaya girdiğini anlatan Tanır, şöyle konuştu:

"Hastalığı ilk duyduğumda bir şey hissetmedim ama hastalığım ve ağrılarım ilerledikçe ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim. Uyandıktan sonra da bu acıları hissettim. Hastaneye yatırılmadan önce 3 kez test yapıldı hepsinde pozitif çıktım. Uyutulduktan sonrada testler olmuş. Sonuçlarım negatife döndüğü an hayata yeniden başladım ve beyaz bir sayfa açtım. Doktorlarımın da bana söylemiş olduğu, 'Sen mucize eseri şu an hayattasın, bu hayatı yeniden değerlendir' dediler. Yeniden bir hayata başladığımı hissettim. Hayata, sağlık sektörünün yanı sıra her şeye bakış açım değişti. Ben bir mucize eseri şu an hayattayım ve hayata yeniden başlamış gibiyim."

Ablası kardeşinin üzüntüsüne dayanamayarak yaşamını yitirdi

Muhammet Tanır, yoğun bakımda yattığı dönemde ablasının kendisinin acısına dayanamayarak şeker komasına girdiğini ve daha sonra yaşamını yitirdiğini hastaneden çıktıktan sonra öğrendiğini anlatarak, "hastaneye yatırmışlar iki gün sonra tekrar şekeri yükselip komaya giriyor ve orada vefat ediyor. Ben de bunu yaklaşık 10-15 gün önce öğrendim. Bu süreç ailemizi, çevremizi, ekonomimizi ve geçimimizi olumsuz yönden etkiledi." şeklinde konuştu.

"Bu korona denilen hastalık hiç dışarıdan göründüğü gibi değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerinin "maske ve sosyal mesafe kuralına uyun" şeklindeki sözlerine uymayan vatandaşları gördüğünde şaşırdığına dikkati çeken Tanır, "Bu korona denilen hastalık hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. Zonguldak ve bölgesinden bu hastalığı en üstün seviyede yaşayan biri olarak insanların vurdumduymazlıklarını, maske takmamalarını ve kurallara uymamalarını hayretle izliyorum. Önlemler alınıyor ancak uyan ve uymayanlar var, tamamen değişik bir hayat." diye konuştu.

"Çok yatmaktan dolayı sağ tarafımda his kaybı oluştu"

Tanır, yoğun bakımda yattığı süreçte sağ ayağı ve sağ kolunun bir kısmında inme meydana geldiğini belirterek, "Hastalık akciğerimde ve diğer organlarımda bir hasar bıraktı. Oksijen tedavisi görüyorum. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Çok yatmaktan dolayı sağ tarafımda his kaybı oluştu. Bununla ilgili bir ameliyat oldum. Bu ameliyatla 35'e yakın çelik dikiş atıldı. Elektroşok tedavisine başlayacağım. Bu durum sosyal ve güncel hayatımı etkiliyor. Şu anda mesleğimi yapamıyorum tedavi sürecimin bitmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Muhammet Tanır ayrıca hastanede yattığı süreç içerisinde maddi anlamda bir geliri olamadığı için borçlarının biriktiğini ve tedavisinin devamı için hayırseverlerden destek beklediğini kaydetti.

"Akciğeri dinlendirme fırsatına sahip olduk ve iyileşmesine fırsat tanıdık"

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin ise Tanır'ın 8 Nisan'da Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden sevkli olarak geldiğini ve Kovid-19 testlerinin o dönem için pozitif olduğunu ifade etti.

Tanır'ı hastanelerine gelmesinin ardından yoğun bakıma yatırdıklarını anlatan Pişkin, şunları kaydetti:

"Hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlandı. Akciğerleri çok kötüydü ve oksijenizasyon dediğimiz oranı çok düşüktü. Artık akciğer kendi vücuduna yetecek kadar oksijeni değiştiremiyordu. O dönemde biz hastamıza Extracorporeal membrane oxygenation adı verilen ECMO cihazı bağlamaya karar verdik. Yaklaşık 9 gün bu cihaza bağlı kaldı. Akciğeri dinlendirme fırsatına sahip olduk ve iyileşmesine fırsat tanıdık. Çok yoğun bir tıbbi süreçten sonra ECMO cihazından ayırmak zorunda kaldık. Çünkü bu cihazında kendine ait istenmeyen yat etkileri vardı. Muhammet'in akciğeri toparladıktan yaklaşık 35 gün sonra yoğun bakımdan çıkardık. Şimdi sağlık durumu negatif ama yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle tedavisi devam ediyor. İnşallah bu sorunları da atlatmış olacağız. Tedavi konusunda emeği geçen tüm hocalarımıza ve sağlık personelimize teşekkür ediyorum."