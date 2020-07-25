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Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi

Tuzla'da sağlık çalışanı Şahin çiftinin nikahı çalıştıkları hastanede kıyıldı. Daha önce evlilik teklifi de yine aynı hastanede yapılırken düzenlenen nikah törenine çok sayıda sağlık personeli katıldı. Şarkıcı Aslı Hünel'de nikah şahitliği yaptı ve davetlilere şarkı söyledi.
 25 Temmuz 2020 16:30
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Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi

Tuzla Devlet Hastanesi'nde çalışan Selma Yılmaz ve Hakan Şahin hastanenin bahçesinde dünya evine girdi. Evlilik teklifini hastanede yaptığını belirten Hakan Şahin, hayatlarının hastanede geçtiğini söyledi. Daha önce 'online' konser sırasında 'bir sağlık personelinin düğününe katılacağını' söyleyen şarkıcı Aslı Hünel de nikaha geldi. Şahin çiftinin şahitliğini Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekçi, Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Bozhilal ve sanatçı Aslı Hünel Yaptı.

ŞAHİN: "DEĞER GÖRMEK GÜZEL"

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla düğünlerinin iptal edildiğini, nikahlarının da sessiz ve sakin olacağını düşündüklerini söyleyen gelin Selma Yılmaz, "Çok mutluyuz. Hiç beklemediğimiz zamanda şans olarak bu proje bize denk geldi. Düğünümüz iptal edilmişti, nikahımızda pandemi dolayısıyla sessiz ve sakin olacaktı. Çok yorucu bir dönemden geçtik. Beklemiyorduk bu şekilde olacağını. Aslı Hanım'ı duyunca zaten çok mutlu olduk. Tuzla Belediyesi Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde bir şey olacağını hiç beklemiyorduk. Sessiz bir nikah olacağını düşünmüştük ama renk kattınız" diye konuştu.

Değer görmenin güzel olduğunu belirten damat Hakan Şahin, "Çok teşekkür ederiz. Değer görmek güzel. Evlilik teklifi ederken de burada etmiştim. Hayatımız burada geçecek demiştim. O yüzden teklifi burada ediyorum dedim. Bu yolda da ilerliyoruz" dedi.

HÜNEL: "VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

Nikah töreninde şahitlik yapıp şarkı söyleyen Aslı Hünel, Tuzla Belediyesi'yle düzenlediği 'online' konser sırasında verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi. Sağlık çalışanlarına gönül borcunun olduğunu belirten şarkıcı Hünel, "Çok mutluyum. Pandemi sürecinde Tuzla Belediyesi çok güzel işler başardı. Biz online bir konser gerçekleştirmiştik. Konser sırasında 'ben bir sağlık çalışanının nikahında hem şahitlik yaparım hem de şarkı söylerim' demiştim. Çünkü tüm sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Biz sokağa çıkmadan evlerimizde otururken onlar burada cansiperane çalıştılar. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten doktorlarımızın ve bütün personelin Allah ayaklarına taş değdirmesin. Onlara bizim gönül borcumuz var. Geldiğim, yaptığım hiçbir şey değil. Benim hep söylediğim gibi elimden ne gelirse ben her zaman hazırım demiştim. Hastanenin bünyesinde böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesi ayrı bir heyecandı. Ben maskemi çıkardım ama testten de geçtim. Sağ olsunlar doktorlarımız ve personellerimiz de iştirak ettiler. Onlara da bir nebze moral olduysa başta Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ve hastane yönetimine teşekkür ederiz. Böyle şeyleri biz sanatçılar olarak, zaman zaman unutuluyor ama verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Başkanımıza da sürekli, 'Başkanım ben verdiğim sözü unutmam. Beni lütfen arayın' dedim. Aradılar ve bugün buradayız. Verdiğim sözleri tutacağımı buradan bir kere daha söylüyorum. Değerli kardeşlerime de sonsuz mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.
DHA
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