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CHP'li eski vekil neden iktidar olamadıklarını açıkladı

Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı: İktidar olamayışımızın iki temel nedeni vardır. Bir, yeterince örgütlü bir parti olamadık. Son 10 yılda da olamadık. İki, bir çalışma modelimiz yok.
 25 Temmuz 2020 16:38
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CHP'li eski vekil neden iktidar olamadıklarını açıkladı

Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "İktidar olamayışımızın iki temel nedeni vardır. Bir, yeterince örgütlü bir parti olamadık. Son 10 yılda da olamadık. İki, bir çalışma modelimiz yok." dedi.

Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeleri ile onur üyeleri 5'er dakikalık konuşmalar yaptı.

Daha önce Genel Başkanlık için aday adayı olduğunu açıklayan Atıcı, buradaki konuşmasında, CHP'nin, kurtuluş mücadelesinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin yaşatıldığı bir parti olduğunu belirtti.

Atıcı, bu felsefenin altı okla simgeleştiğini ve partinin bu değerler doğrultusunda siyaset üretmek mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Aday olmasının matematiksel ve ideolojik nedenlere dayandığını ifade eden Atıcı, 2011'de 25,9 olan oyu 10 yılda binde bir bile artıramadıklarını kaydetti. Atıcı, "Başka neden aramaya gerek yok. Taze kan yeni can ihtiyacı buradan kendisini net şekilde gösteriyor." dedi.

Son 6 yılda ideolojik savrulma yaşandığını dile getiren Atıcı, "Altı okun köküne kezzap suyu dökersek kesinlikle bir daha oylarımızı yükseltme imkanımız olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Atıcı, "Atatürk ve laiklikle sorunu olan, AKP adına en üst makamlarda görev yapan kimselerin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine yeşil ışık yakmak basit bir hata değildir, ideolojik bir savrulmadır." şeklinde konuştu.

Hiçbir genel başkanın CHP'nin ideolojisine tamamen aykırı olan bir ideolojinin siyasi simgesinin el işaretini yapmaması gerektiğini dile getiren Atıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar basit hatalar değildir. İdeolojik savrulmadır. Hiçbir genel başkanımız CHP'nin kuşaklardır, bir asırdır yüzde 25 civarında tuttuğu oyları bizim ideolojimize tamamen aykırı olan ve yüzde 10 civarında bir partiye teslim edip 'Buyurun siz başbakan olun' diyemez, dememelidir. İşte ideolojik savrulma böyle başlar. Baştakini indirip benzerlerini çıkardığınız zaman hiçbir şey değişmeyecek. Çare nedir? CHP'nin ideolojisinden taviz vermeden Türkiye'yi yönetmesidir. Bu mümkündür, yeter ki kendinize güvenin."

CHP'nin değerlerine ters düşmeyen değerleri ortaya koyması gerektiğine işaret eden Atıcı, "Siz tüzüğün birinci maddesine, CHP çağdaş, demokratik sol partidir yazarak arkasından da demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz. Milletvekili adaylarını belirlemek için tüzüğümüze ön seçimle aday yoklaması öncelikli yöntemdir yazarak bütün milletvekillerini atarsanız size kimse inanmaz. Sizi dinler, teşekkür eder, gider oyunu AKP'ye verir." şeklinde konuştu.

İdeolojik savrulmaları önlemek ve CHP'nin kuruluş felsefesine geri dönmek mecburiyetinde olunduğunu belirten Atıcı, bunun örgütlenme ve çalışma modelleriyle mümkün olacağını kaydetti.

Aytuğ Atıcı, "İktidar olamayışımızın iki temel nedeni vardır. Bir, yeterince örgütlü bir parti olamadık. Son 10 yılda da olamadık. İki, bir çalışma modelimiz yoktur. Size burada örgütlenme modeli olarak sokak örgütlenmesini ve akran örgütlenme modelini öneriyorum. Liselerde ve üniversitelerde örgütlenmeden, alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla, ayağımıza kara sular inerek ancak biz iktidarı alabiliriz." diye konuştu.

Konuşmalar sürerken çalışma ve hesap raporları da ibra edildi. Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, oylama hazırlıklarına başlanmasını istedi.

Anadolu Ajansı
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