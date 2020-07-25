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Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Görüşmede iki lider, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldı
 25 Temmuz 2020 16:57
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Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.
Anadolu Ajansı
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