1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor

Büyük Çamlıca Camisi'nden getirilen 1200 adet hasır, 6000 metrekare alanda seriliyor - Kurban Bayramı sonuna kadar açık olacak bu alandan namaz kılmak isteyen vatandaşlar istifade edecek
 25 Temmuz 2020 17:18
Yazdır
Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle vakit namazlarında içerideki cemaat yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların rahatça ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak için Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar seriliyor.

Cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ikinci gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle vakit namazlarında yoğunluğun arttığı camide, vatandaşların rahat şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için çeşitli önlemler alınıyor.

Fatih Belediyesi ekipleri, cemaatin ibadetini rahat bir ortamda yerine getirmesini sağlamak amacıyla Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar seriyor.

Ekiplerin, Büyük Çamlıca Camisi'nden getirilen 1200 adet hasırı 6000 metrekare alana sereceği, Kurban Bayramı sonuna kadar açık olacak bu alandan namaz kılmak isteyen vatandaşların istifade edeceği öğrenildi.

Sosyal mesafe kuralına göre alanda 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği belirtildi.

- Vali Yerlikaya çalışmaları yerinde inceledi

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, meydandaki çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerden bilgi aldılar. Heyet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı
25 Temmuz 2020 17:16		 Hava Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu
25 Temmuz 2020 15:22
Kurbandan elde edilen deri, sakadat ürünleri satmak caiz mi?
25 Temmuz 2020 14:55		 F-16'ların ömürleri uzatılıyor
25 Temmuz 2020 13:57
Bakanı Karaismailoğlu: Yaptığımız yatırımlar kısa sürede geriye dönüyor
25 Temmuz 2020 13:12		 11 kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı
25 Temmuz 2020 12:45
Bakan Soylu başkanlığında Adana'da düzenlenen güvenlik toplantısı başladı
25 Temmuz 2020 11:53		 Erzincan Valisi , parkta maskesiz oturanları uyardı
25 Temmuz 2020 11:50
Tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemleri elektronik ortama taşındı
25 Temmuz 2020 11:20		 İçişleri'nden 'Kurban Bayramı' genelgesi... 81 ile gönderildi
25 Temmuz 2020 11:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu17:47 - Caner Erkin, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı17:37 - Şanlıurfa'da DEPSAŞ hizmet binasına silahlı saldırı17:28 - Normalleşme süreci yeme içme sektörünü hareketlendirdi17:25 - Dolmuş şoförünün, ambulans şoförünü darp ettiği iddiası17:22 - CHP'nin genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı
17:18 - Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor17:16 - Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı16:57 - Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü16:45 - Oto tamircisi çırağı Tuana, çalışkanlığıyla örnek oluyor16:43 - Pınar Gültekin'in katil zanlısı Afyonkarahisar'a nakledildi16:38 - CHP'li eski vekil neden iktidar olamadıklarını açıkladı
16:36 - Özlem hemşire: Yoğun bakıma gireceğim diye çok korktum16:30 - Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi16:26 - 'Bu korona denilen hastalık dışarıdan göründüğü gibi değil'16:23 - Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı16:17 - Haziran ayında futbolda en çok konuşulanlar belli oldu
16:08 - Veterinerler Odası Başkanı'ndan 'hileli kurban' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 'Kurban Bayramı' genelgesi... 81 ile gönderildi
Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı
Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu
'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
Tanımadığı bir kadını takip eden polise verilen ceza onandı
Tilki sandı, gelinini öldürdü
Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
Savcının ölümü ilçeyi yasa boğdu
Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
Normalleşene kişi başı 868 TL destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince 1
okulların açılmasındaki 4 farklı seçenek 3
ayakkabı doyumsuzluğu 1
navtex 1
volkan uzun 1
roman havası 1
kostas sloukas 1
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 3
ayasofya camisi 1
masum 2
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam