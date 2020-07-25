Normalleşme süreci yeme içme sektörünü hareketlendirdi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, pandemi sürecinde hükümetin aldığı önlemler sayesinde sektör olarak yetişmiş elemanlarını ellerinde tutabildiklerini belirterek, bazı kısıtlamaların kaldırılmasının sektöre ivme kazandırdığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle zor günler yaşayan restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler normalleşme sürecinde toparlanmaya çalışıyor. Büyük oranda müşteri kaybı yaşayan işletmeler, bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla iyileşme sürecine girdi. Son olarak zaman kısıtlamasının da kaldırılması, sektörde memnuniyetle karşılandı.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sektörün olumsuz etkilendiğini, bu sürecin büyük ölçüde atlatıldığını söyledi.

Hükümetin verdiği desteklerle esnafın süreci büyük yaralar almadan atlattığını vurgulayan Bingöl, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

AVM'lerdeki yeme içme işletmelerinin yüzde 20 kapasiteyle çalışmaya başladığını, bu oranın bugünlerde yüzde 30-40'lara yaklaştığını belirten Bingöl, şöyle konuştu:

"Sıkıntı AVM'lerde devam ediyor. Bunun sebebi de klimalı alanlarda olan sorunlar. İnsanların kapalı alanlara girmemesi, kıyafet ve diğer alışverişlerinin bir kısmını internetten karşılaması. E-ticarette yüzde 40'a varan artış var. İnsanlar giysi almaya gitmediği için AVM'lerin yeme içme katına da gitmiyor. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. İkincisi bahçesi olmayan, kapalı alanı olan işletmeler de yüzde 30 müşteri hacmiyle başladı, şu anda bu seviye yüzde 40-50'lere geldi. Onlarda da yavaş bir düzelme var, bahçe olmamasının dezavantajını yaşıyorlar. Artık insanlar kapalı alanlara girmeye çekiniyor, AVM'lerde olduğu gibi. Tamamen bahçeli rahat yerleri tercih ediyorlar. Üçüncüsü ise bahçeli geniş mekanları olan, bilinirliği yüksek yerler. Bahçeli alanı olan işletmeler bu süreçte avantajlı. Buralarda müşteri oranı yüzde 80'lere, bazı yerlerde yüzde 100'lere ulaştı."

Hükümetin destekleriyle yetişmiş elemanlarını korudular

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, pandemi önlemleri kapsamında işletmelere gelen müşterilere ateş ölçümü yapıldığını, dezenfektan bulundurulduğunu, menü seçiminde karekod uygulaması başlatıldığını, sosyal mesafe ve benzer yöntemlerle müşterilere hizmet verdiklerini anlattı.

Bu süreçte TÜRES olarak personeli eğittiklerine değinen Bingöl, sektörde "güvenilir turizm işletmesi" belgesi alan birçok işletme bulunduğuna dikkati çekti.

Sektörün bu süreçte hükümetin destekleriyle ayakta kalabildiğini vurgulayan Bingöl, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin büyük desteğini gördük. KGF kredileri, kısa çalışma ödeneğiyle elemanlarımızın maaşlarının verilmesi gibi. Zaten yetişmiş eleman sıkıntısı çeken bir sektörüz, bu sayede işletmelerimiz elemanlarını elinde tutabildi. Zaman kısıtlamasının kaldırılmasıyla özellikle gece iş yapan kokoreççi, işkembeci, çay bahçesi gibi yerlerde birkaç günde yüzde 30, yüzde 40 müşteri artışı oldu. Çok büyük bir ivme kazandırdı sektörümüze."

Türkiye'de irili ufaklı 108 bin lokanta bulunduğunu kaydeden Bingöl, bu işletmelerde yaklaşık 5 milyon kişinin çalıştığını söyledi. Restoranlarda kullanılan malzemelerin de Türkiye'nin 81 ilinde farklı işletmeler tarafından üretildiğini anlatan Bingöl, "Dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinde insanlar sadece restoranlar için ürünler yapıyor. Bu da neye yarıyor? Yerli ve milli ürünlerin katma değerle satılmasını sağlıyor. Kırsal kesimin şehirlere göçünü önlüyor. Bizim sektörümüz durduğunda aslında aslında Türkiye'nin birçok şeyi de duruyor." ifadelerini kullandı.