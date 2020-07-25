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Caner Erkin, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in yeni adresi Galatasaray oldu.
 25 Temmuz 2020 17:47
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Caner Erkin, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda...

Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığı siya-beyazlı takımda Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği merak ediliyor. Trt Spor'un haberine göre Caner Erkin Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Caner Erkin'in ismi Fenerbahçe ile uzun süredir anılıyor.
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