Caner Erkin, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in yeni adresi Galatasaray oldu.
|25 Temmuz 2020 17:47
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
25 Temmuz 2020 16:23
|Haziran ayında futbolda en çok konuşulanlar belli oldu
25 Temmuz 2020 16:17
|Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra iki yıldız isimle daha yollar ayrıldı
24 Temmuz 2020 18:03
|Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor!
22 Temmuz 2020 17:00
|Başkan Gümüşdağ yanıtladı: Medipol Başakşehir satılacak mı?
21 Temmuz 2020 09:20
|Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyon oldu
19 Temmuz 2020 22:59
|Küme düşen 3 takım belli oldu
19 Temmuz 2020 19:32
|Erzurumspor Süper Lig'de!
18 Temmuz 2020 19:45
|Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin testi pozitif çıktı
16 Temmuz 2020 21:04
|Aziz Yıldırım 'Futbolda şike' davası için adliyede
16 Temmuz 2020 10:15