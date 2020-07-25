MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Affetmediler
|25 Temmuz 2020 18:29
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar başladı. Masterchef olabilmek için mücadele eden isimlerden Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad dün akşam düelloya çıktı.
Jürinin yarışmacılara 40 dakika süre verdiği ve Fransız çorbası istediği bölüme diskalifiye şoku damga vurdu. Sürenin sonunda şeflerin yemeğini tatmasını bekleyen Mohammed Ayad, Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri ile şoke oldu.
Yaptığı hatayı fark etmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi.
Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının yanında gelerek önce tabaktaki yemeği tencereye geri döktü. Ardından ise ,"Tadım yapamıyoruz. Dört sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek Mohammed Ayad'ı, MasterChef Türkiye'den diskalifiye etti.
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