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İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 artış öngörülüyor

Galerici Ahmet Yurtlu, sürekli artan ikinci el araç piyasasında yüzde 15 gibi bir artışın daha yaşanacağını ön gördüklerini söyleyerek, "Kısa vadede araba almayı düşünenler çabuk davranmalı" dedi.
 25 Temmuz 2020 18:35
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İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 artış öngörülüyor

Galerici Ahmet Yurtlu, sürekli artan ikinci el araç piyasasında yüzde 15 gibi bir artışın daha yaşanacağını ön gördüklerini söyleyerek, "Kısa vadede araba almayı düşünenler çabuk davranmalı" dedi.

İkinci el araç piyasasındaki artış devam ediyor. Yaşanan artışı talebin fazla, arzın ise az olmasına bağlayan galericiler, vatandaşlara ikinci el araçlarla ilgili uyarılarda bulundu. Galerici Ahmet Yurtlu, Kasım ayı gibi piyasada fiyatların oturacağını söyleyerek, "Şuanda otomotiv sektöründeki fiyat artışı devam ediyor. Bunun birçok sebebi var. Bunun en büyük sebeplerinden biri; talebin fazla, arzın az olmasıdır. Arz, talebi karşılayamaz hale geldiği için son 1.5 yıldır araçlardaki fiyat artışları çok ciddi derecede devam ediyor. Her seferinde 'Fiyatlar artık düşecek' gibi söylemler olsa da, her ay fiyatlar artarak devam ediyor. Sattığımız aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz. Bu gerçekten manidar bir durum. Biz bu işin ticaretini yaptığımız halde sattığımız malı kesinlikle yerine koyamıyoruz. Muhtemelen yüzde 10-15 gibi bir artış daha devam edecek ve kışa kadar bu artışlar devam edecek. Çünkü piyasaya sıfır araç girişi olmuyor. Sıfır araçları beklemek istemeyen insanlarda işini çözmek için ikinci ele sürekli talep ediyor. Bundan dolayı fiyat artışı da bir müddet daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

İkinci el araçlarda yüzde 15 gibi bir fiyat artışının daha gerçekleşeceğini ön gördüklerini kaydeden Yurtlu, "Pandemi sürecinde de araç kiralama şirketlerinin de işlerinde ciddi manada düşüş oldu. Yurtdışından uçaklar gelmedi, rezervasyonlar iptal oldu. Durum böyle olunca araç kiralama firmaları da kendilerini biraz revize ettiler ve araç alımı yapması gerekenler yapmadı. Bundan dolayı şuanda kiralama firmalarındaki ekonomik arabalar aylık 6 bin TL civarında veriliyor. Durum böyle olunca oradan da bir sıkıştırma oldu. Kiralama fiyatları artınca araç kiralamayı düşünen insanlarda araç almaya döndü. Onun da bir sıkışıklığı var. Kasım gibi piyasanın biraz daha oturacağını, fiyatlarının belli bir seviyede netleşeceğini ve fiyatların o şekilde devam edeceğini ön görüyoruz. Kasım'a kadar da kısa vadede araba almayı düşünenlerin de çabuk davranmaları gerekiyor. Çünkü piyasa, yüzde 15 gibi bir artışın olacağının sinyallerini veriyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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