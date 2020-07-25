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Kuyumcudan 50 bin dolar çalan şüpheli yakalandı
Adıyaman'da bir kuyumcudan 50 bin dolar çaldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
|25 Temmuz 2020 20:34
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Adıyaman'da bir kuyumcudan 50 bin dolar çaldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ulu Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 50 bin doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kuyumcunun bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin Naci A. olduğunu tespit etti.
Zanlı, evine düzenlenen operasyonla gözaltına altına alındı.
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