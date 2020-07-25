CHP'li Sevigen: CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi
CHP Eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP 37. Olağan Kurultayını ' Milyonlarca CHP'li artık küskün ve üzgün... CHP Kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi, coşku yok ' sözleri ile değerlendirdi.
|25 Temmuz 2020 20:38
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CHP Eski Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP 37. Olağan Kurultayı'nı ve CHP Genel Başkanlık seçimini canalı yayında değerlendirdi.
CHP Eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP 37. Olağan Kurultayını ' Milyonlarca CHP'li artık küskün ve üzgün... CHP Kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi, coşku yok ' sözleri ile değerlendirdi.
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