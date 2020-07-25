Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Satılmaya başlandı
|25 Temmuz 2020 20:53
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Portekiz'de bazı akademisyen, bilim merkezleri ve şirketlerin iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) etkisizleştirdiği öne sürülen ilk maskenin geliştirildiği bildirildi.
Lizbon'daki Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü tarafından basına yapılan açıklamada, "MOxATech" olarak adlandırılan ve nisan ayından bu yana satışta olan maskenin yapılan bir dizi testten sonra Kovid-19 virüsünü etkisizleştirme özelliği olduğunun şimdi ortaya çıktığı duyuruldu.
Verilen bilgilerde, maskede kullanılan tekstil malzemesinin ve koruyucu ekipmanın, teması halinde virüsü etkisizleştirme özelliğine sahip olduğunun yapılan analizlerin ardından yeni belirlendiği ifade edildi.
Enstitüde görevli olan ve yapılan testleri koordine eden virolog Pedro Simas, "Maskede kullanılan kumaş ile belirli oranda virüs içeren bir solüsyonu temasa geçirip, belirli zaman aralıklarında virüsün etkinliği analiz edildi. Maske, 50 kez yıkanmasından sonra bile SARS ve Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye devam etti. Virüsün maske ile temasından bir saat sonra etkisini yüzde 99 azalttığı gözlemlenmiştir." dedi.
Lizbon'daki enstitüden önce Fransa'nın Lille kentindeki Pasteur Enstitüsü'nün de maskede kullanılan malzemelerle ilgili farklı testler yapıldığı ve maskenin, H1N1 (Domuz gribi), Korona-type ve Rota virüsleri üzerinde de etkili olduğunun onayının alındığı bildirildi.
Su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özellikleri olan, farklı katmanları birleştiren teknik bir kumaşla geliştirilen maskenin MO adlı Portekiz markası tarafından tüm dünyaya satılmaya başlandığı bilgisi paylaşıldı.
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