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Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 21.07.2020 tarih ve 9671530 sayılı yazı ile durdurulan eğitim faaliyetlerinin uygulamaya alınacağını bildirdi.
 26 Temmuz 2020 00:00
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Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirler bağlamında rutin müfredat kapsamında yürütülmek durumunda olan ders görevleri dışında kalan bazı eğitim faaliyetleri, 28.03.2020 tarihli ve 28892082-869- E.5964251 sayılı yazı ile 28 Mart-1 Eylül 2020 tarihleri arasında durdurulmuş; durdurulan eğitim faaliyetlerinden bazıları ise 01.04.2020 tarihli ve 28892082-869-E.6084632 sayılı yazı ve 29.04.2020 tarihli ve 28892082-869- E.6668482 sayılı yazılar ile durdurulan eğitim faaliyetlerinin arasından çıkarılmıştı.

Söz konusu tedbirler kapsamında durdurulan eğitim faaliyetlerinin tamamı, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yeniden uygulamaya alınmıştır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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