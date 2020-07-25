Ayasofya Camii ziyaretçi akınına uğradı
86 yıl sonra dün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii, açılışının ikinci günü yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
|25 Temmuz 2020 23:01
|Yazdır
Ayasofya Camii, dün cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı.
Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı namazda cami içi ve çevresinde cemaat yoğunluk oluşturmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık bırakılırken, camiye bugün de çok sayıda gelen oldu. Sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğrayan camiye gelenler çantaları aranarak içeriye alındı.
Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı
25 Temmuz 2020 23:48
|100 yıllık türbe yol çalışmasında kaldırıldı, mezar boş çıktı
25 Temmuz 2020 22:29
|Şanlıurfa'da koronavirüs vakalarında rekor artış
25 Temmuz 2020 21:01
|Plakasını kapatıp drift yaptı, polis her yerde onu arıyor
25 Temmuz 2020 15:48
|Kilosu 8 bin liradan satılıyor: Taleplere yetişemiyor!
25 Temmuz 2020 15:42
|Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı
25 Temmuz 2020 15:28
|Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
25 Temmuz 2020 15:17
|Kurban pazarında 'tek kullanımlık' iple pazarlık
24 Temmuz 2020 22:47
|Ankara Büyükşehirden Kurban Bayramı dolayısıyla 'Afiyet Ver' kampanyası
24 Temmuz 2020 22:35
|Yüksek gerilim hattına çarparak yanan kuş, 12 hektar buğday ekili alanı kül etti
24 Temmuz 2020 21:42