MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi

Bakanlığımızca Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli ve 5515793 sayılı yazısı ile uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasında yer alan "hizmetiçi eğitim" faaliyetlerinin uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasından çıkarıldığına dair Personel Genel Müdürlüğünün 29.04.2020 tarihli ve 6668482 sayılı yazısı tüm Valiliklere bildirilmiştir.

Bu kapsamda; iptal edilen, ertelenen hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile mahalli olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ekte gönderilen "Covid-19 Normalleşme Sürecinde Düzenlenecek Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Çalışma Rehberi" doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COVID-19 SALGINI NORMALLEŞME SÜRECİNDE DÜZENLENECEK MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ ÇALIŞMA REHBERİ

COVID-19 SALGINI NORMALLEŞME SÜRECİNDE MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER

1.EĞİTİM MERKEZİ VE EĞİTİM FAALİYETİNDE GÖREVLENDİRİLENLER

. Eğitim merkezinde çalışan ve eğitim faaliyetinde görevlendirilen personel siperlik ve maske kullanacaktır.

. Bina girişlerinde sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak binaya giriş işlemleri gerçekleştirilecektir.

. Bina derslik ve eklentilerinde Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanılacaktır.

. Kursiyer ve eğitim görevlilerinin yanlarında getirdikleri çantalar görevlilerce dezenfekte edilecektir.

. Kursiyer ve eğitim görevlilerine Covid-19 salgını koruma tedbirlerini içeren ek "Taahhütname" imzalatılması sağlanacaktır.

2. DERSLİKLER

. Derslikler ve ortak kullanım alanlarında Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanılacaktır.

. Sınıflar ve konferans salonları yarı kapasiteli olarak kullanılacak, katılımcıların sosyal mesafeye dikkat edecekleri şekilde oturma düzeni sağlanacaktır.

. Eğitim salonlarında kullanılan masa ve sandalyelerin kurs bitimine kadar aynı kursiyerler tarafından kullanılması sağlanacaktır.

3. DERS ARALARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

. Ders aralarında sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır.

. Ders aralarındaki dinlenme sürelerinde kursiyerlerin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini sağlayan açık ve kapalı mekanlarda gerekli yerlere işaretlemeler yapılacaktır.

4. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

. Eğitim faaliyetinin düzenleneceği yerde güvenlik görevlilerince giriş/çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanacaktır.

. Eğitim faaliyetinin düzenleneceği yerde, girişlerde güvenlik görevlileri siperlik ve maske kullanarak kursiyerleri karşılayacaktır.

. Güvenlik görevlilerince maskesi olmayanların binaya girişlerine izin verilmeyecektir.

. Maskesi olmayan kursiyerlere maske verildikten sonra temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülecektir.

5. ASANSÖR

. Asansör kullanıcı sayısı yarıya düşürülüp, kabin içerisinde sosyal mesafe işaretlemesi yapılacak, asansör önünde dezenfektan bulundurulacaktır.

. Asansörler rutin olarak dezenfekte edilecektir.

6. BAHÇE KULLANIMI

. Banklar, kamelyalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecektir.

. Bahçenin uygun yerlerinde uyarıcı levha ve etiketler kullanılacaktır.

7. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR VE TALİMATLAR

. İl milli eğitim müdürlüklerince eğitim merkezinde eğitim görevlilerine ve hizmetiçi eğitim faaliyetine katılacak kursiyerlere COVID-19 talimatlarını içeren bir taahhütname imzalatılması konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

. Hizmetiçi eğitim faaliyeti yöneticileri, faaliyet yerinin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür.

. Hizmetiçi eğitim faaliyet yerinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak, hazırlanan protokol düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir. Sorumlu personelin protokole uyması sağlanacaktır.

Hizmetiçi eğitim faaliyet yerinde veya dış cephesinde kursiyer ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, faaliyet yerinde uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar bulundurulacaktır.

Kurslarda, sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek toplu etkinlikler yapılmayacaktır.

Kursiyerlerin doldurması ve imzalaması gereken evraklar için kullanılacak kalemler kişiye özel olacak ve her kursiyer kendi kalemiyle evrakları dolduracak/imzalayacaktır.

Eğitimlerde kursiyerler tarafından kullanılacak kağıt ve ders notlarında temasın en aza indirilmesi amacıyla çoğaltılması yerine dijital ortamda kişilere erişimi sağlanacaktır. Ancak bu yol mümkün değilse materyallerin dağıtımı hijyenik şartlarda tek elden sağlanacaktır.

Eğitim merkezlerinde alınan Covid-19 tedbirleriyle ilgili genel kural ve talimatları içeren bir slayt ya da animasyon açılış toplantılarında bilgilendirme esnasında katılımcılara izletilerek farkındalık oluşturulacaktır.

Açılış ve kapanış programlarında yaka ve el mikrofonları streçle sarılarak ve yedek mikrofon başlıkları takılarak kullanım esnasında damlacık yoluyla kişinin direkt teması önlenecektir.

Kurs ve seminerlerin günlük giriş-çıkış çizelgeleri planlanırken, sınıfların giriş-çıkış saatleri çapraz aralıklarla planlanacak ve hizmet sunumu birimlerinde yığılmaların önüne geçilecektir. Bekleme, dinlenme salonları ve toplantı odaları sosyal mesafe kurallarına göre planlanacak ve oturulmaması gereken sandalyeler sticker'larla belirlenecektir.

Eğitim merkezi lavaboları, derslikler ile koridorlar her ders arasında mutlaka dezenfekte edilecek ve dezenfekteyi sağlayan kişi/kişilerce hazırlanan çizelgeyle imza altına alınacaktır.

Sınıflar, ortak kullanımda olan WC'ler ve lobiler havalandırılıp, dezenfekte yapıldıktan sonra hijyen bir şekilde hazır hale getirilecektir.

Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilecektir.

Vantilatörler kullanılmayacak, merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması, temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve sık sık doğal havalandırma yapılacaktır.

Eğitim merkezindeki kapalı mekanların tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanacaktır.

Havalandırma ve klima sistemi ile araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacaktır.

Tuvaletlerde el kurutma fanları kullanım dışı bırakılacak ve tek kullanımlık kağıt havlular kullanılacak, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulacaktır.

Temizlik personeli eldiven ve maske kullanacak, işlem sonrası ekipmanını iş yeri çöpüne atacak, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlayacaktır.

Çay ve kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması, kursiyere servis elemanı aracılığıyla servis edilmesi sağlanacaktır.

Mekanlara personel girişlerinde; termal kamera veya temassız ateş ölçümü ile vücut ısısı ölçülecektir.

Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacaktır.

Genel kullanım alanlarının ve genel kullanım tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulacaktır.

Genel tuvaletlerin giriş kapı kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanacaktır.

Kursiyerler arasında Covid-19 ile uyumlu şikayetleri olan kişiler bulunması durumunda, diğer kursiyerlerin hemen kurs yerinden ayrılması, şikayeti olan kursiyerin maskeli bir şekilde en yakındaki sağlık birimine başvurması sağlanmalıdır.

Covid-19 tanısı kesinleşen hasta kursiyerin oturduğu alan 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı, sonrasında detaylı şekilde su ve deterjanla temizlendikten sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Bu işlemler sonrasında derslikler kullanılabilecektir.

. Genel temizlik su ve deterjanla yapılacaktır. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, merdiven korkulukları, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek, bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra uygun dozda çamaşır suyu veya klor tablet kullanılacaktır.

. Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin (örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, KKD) kullanımı için üretici talimatları uygulanacaktır.

. Toplu fotoğraf çekilmemesi ya da sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek çekilmesi sağlanacaktır.

. Kurs süresince faaliyet yerine ziyaretler kısıtlanacak, dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanlar iptal edilecektir.

. Güncel bilgilerin takibi, uyulması ve uygulanması gereken kurallar için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılacaktır.

Ahmet KANDEMİR