1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vali açıkladı: Koronavirüs vakaları malesef azalmıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.
 25 Temmuz 2020 23:29
Yazdır
Vali açıkladı: Koronavirüs vakaları malesef azalmıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı. Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da koronavirüs vakalarında rekor artış
25 Temmuz 2020 21:01		 Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Satılmaya başlandı
25 Temmuz 2020 20:53
Pnömonili hasta sayısının en çok azaldığı ve en çok arttığı iller
25 Temmuz 2020 20:15		 Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
25 Temmuz 2020 19:43
Koronayı, 5 aylık zorlu bir mücadelenin ardından atlatabildi
25 Temmuz 2020 16:26		 Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
25 Temmuz 2020 16:23
Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler sıklaştırıldı
25 Temmuz 2020 15:28		 Klorokin, Kovid-19'un akciğerde yayılmasını önleyemiyor
23 Temmuz 2020 23:36
Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı
23 Temmuz 2020 23:24		 'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması
23 Temmuz 2020 23:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!00:08 - MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi00:05 - Destek kapsamındaki öğrencilerin nakillerinin nasıl yapılacağı açıklandı00:03 - MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı00:00 - Bu kampüste hayat var00:00 - Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
23:59 - 26 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı23:35 - Zerdeçalın sağlığa beş faydası23:29 - Vali açıkladı: Koronavirüs vakaları malesef azalmıyor23:14 - Vali, parkta maskesiz oturanları uyardı23:01 - Ayasofya Camii ziyaretçi akınına uğradı
22:48 - İlçe MEM bahçesinde yere düşen bayrağı vatandaş kaldırdı22:39 - Aydın'da çok miktarda tarihi eser ele geçirildi22:29 - 100 yıllık türbe yol çalışmasında kaldırıldı, mezar boş çıktı22:25 - Eşini ısıran köpeği silahla vurdu!22:15 - Düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı
22:01 - Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'dan 'denizanası' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi
Bu kampüste hayat var
Destek kapsamındaki öğrencilerin nakillerinin nasıl yapılacağı açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ayasofya camisindeki ilk cuma namazına 350 bin kişinin katılması 1
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 2
ayakkabı doyumsuzluğu 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 5
Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey 2
muharrem ince 1
hibiskus çayı 1
gram altın 4
Sıcaklıkların dengesizliği 1
ilhan cihaner 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam