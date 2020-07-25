Vali açıkladı: Koronavirüs vakaları malesef azalmıyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.
|25 Temmuz 2020 23:29
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Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.
Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı. Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.
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