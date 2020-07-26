Destek kapsamındaki öğrencilerin nakillerinin nasıl yapılacağı açıklandı
|26 Temmuz 2020 00:05
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 23.07.2020 tarih ve 9774484 sayılı yazılarıyla destek kapsamındaki öğrencilerin nakillerinin nasıl yapılacağını açıkladı.
Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği ile ilgili iş ve işlemler 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun Ek 1 inci maddesi hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ek 2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamına yeni öğrenci alınmamış olup 2020-2021 eğitim öğretim yılında da eğitim ve öğretim desteği kapsamına yeni öğrenci alınmayacaktır.
Ancak 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Tebliğ, 04.08.2017 tarihli ve 30144 sayılı Tebliğ, 12.08.2018 tarihli ve 30507 sayılı Tebliğler çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınan ve bulunduğu eğitim öğretim kademesini henüz tamamlamayan öğrencilerden nakil almak isteyen okul yöneticilerinin, nakil almak istedikleri sınıf seviyelerini 04/08/2020 - 11/09/2020 tarihleri arasında MEBBİS'te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden sisteme eklemeleri gerekmektedir.
Ahmet KANDEMİR
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