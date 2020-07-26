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MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 24.07.2020 tarih ve 9847804 sayılı yazılarıyla öğrenci nakil işlemlerini başlattı.
 26 Temmuz 2020 00:03
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MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin esaslar ilgi Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Temmuz ayının son haftasında yapılması gereken nakillerin kabul gününün Kurban Bayramının ilk günü olan 31 Temmuz 2020 Cuma gününe rastlaması nedeniyle söz konusu haftaya ilişkin nakil takviminde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçiş işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği "Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme" başlıklı 38 inci maddesi 4 üncü fıkrası (a) bendine göre; "Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır..." hükmü çerçevesinde Temmuz ayının son haftasında nakiller yapılacaktır.

Temmuz ayının son haftasında yapılması gereken nakil başvurularının 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılabilmesi ve takip eden 30 Temmuz 2020 Perşembe günü okul yönetimlerince onay ya da ret işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemince yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi adına gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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