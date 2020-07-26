Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?

TBMM'deki sosyal tesisler ve lokantalardan sorumlu idare amiri AK Parti İzmir Milletvekilli Alpay Özalan tarafından gönderilen anket formunda 'TBMM bünyesinde yer alan lokanta ve sosyal tesislerin hizmet kalitesini arttırabilmek ve daha iyi sunum yapılmasını sağlayabilmek' amacıyla milletvekillerinden görüşlerini bildirmeleri istendi.

Anketin, korona virüs nedeniyle TBMM sosyal tesislerinde alınan hijyen tedbirlerini milletvekillerinin yeterli bulup bulmadığını ölçmek amacıyla da yapıldığı belirtildi. Milletvekillerinin yeterli bulmaması durumunda yeni dönemde ek tedbirlerin gündeme geleceği ifade ediliyor.

LEZZET VE FİYAT TESTİ

Memnuniyet anketinde milletvekillerine 'Meclis bünyesindeki lokantalarda sunulan yemeklerden memnun olup olmadıkları, yemekleri lezzetli bulup bulmadıkları, hijyene dikkat edilip edilmediği, hizmet sunumunu beğenip beğenmedikleri, yemek çeşitlerinin yeterli olup olmadığı ve fiyatların uygun olup olmadığı' gibi sorular soruldu.

Anket formunda, milletvekillerinin lokantalardaki menüye hangi yemeklerin eklenmesini istediklerine yönelik görüşlerine de başvuruluyor. Memnuniyet anketinde lokantalardaki garsonlar, sunum ve iletişim konusundaki taleplerin yanı sıra kullanılan malzemelerin sağlıklı olup olmadığı konusunda da milletvekillerinin fikirleri alınıyor.

Yücel Kayaoğlu