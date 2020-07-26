1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?

Koranavirüsle mücadele kapsamında TBMM'de alınan tedbirler, lokantalardaki hijyen ve yemekler konusunda milletvekillerinin görüşlerine başvuruldu. Bu amaçla Meclis yönetimi tarafından milletvekillerine memnuniyet anket formu gönderildi
 26 Temmuz 2020 07:14
Yazdır
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?

TBMM'deki sosyal tesisler ve lokantalardan sorumlu idare amiri AK Parti İzmir Milletvekilli Alpay Özalan tarafından gönderilen anket formunda 'TBMM bünyesinde yer alan lokanta ve sosyal tesislerin hizmet kalitesini arttırabilmek ve daha iyi sunum yapılmasını sağlayabilmek' amacıyla milletvekillerinden görüşlerini bildirmeleri istendi.

Anketin, korona virüs nedeniyle TBMM sosyal tesislerinde alınan hijyen tedbirlerini milletvekillerinin yeterli bulup bulmadığını ölçmek amacıyla da yapıldığı belirtildi. Milletvekillerinin yeterli bulmaması durumunda yeni dönemde ek tedbirlerin gündeme geleceği ifade ediliyor.

LEZZET VE FİYAT TESTİ

Memnuniyet anketinde milletvekillerine 'Meclis bünyesindeki lokantalarda sunulan yemeklerden memnun olup olmadıkları, yemekleri lezzetli bulup bulmadıkları, hijyene dikkat edilip edilmediği, hizmet sunumunu beğenip beğenmedikleri, yemek çeşitlerinin yeterli olup olmadığı ve fiyatların uygun olup olmadığı' gibi sorular soruldu.

Anket formunda, milletvekillerinin lokantalardaki menüye hangi yemeklerin eklenmesini istediklerine yönelik görüşlerine de başvuruluyor. Memnuniyet anketinde lokantalardaki garsonlar, sunum ve iletişim konusundaki taleplerin yanı sıra kullanılan malzemelerin sağlıklı olup olmadığı konusunda da milletvekillerinin fikirleri alınıyor.

Yücel Kayaoğlu
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı- Haritalı
26 Temmuz 2020 06:54		 Arabistanlı Lawrence'tan kamu yöneticilerine önemli tavsiyeler
26 Temmuz 2020 06:45
İlçe MEM bahçesinde yere düşen bayrağı vatandaş kaldırdı
25 Temmuz 2020 22:48		 Düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı
25 Temmuz 2020 22:15
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'dan 'denizanası' uyarısı
25 Temmuz 2020 22:01		 Mercedes Kadir'in sinema filmi için mekanlar seçiliyor
25 Temmuz 2020 19:59
Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
25 Temmuz 2020 19:42		 O cinayetin mağdurlarından biri de katilin eşi oldu
25 Temmuz 2020 18:04
Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı
25 Temmuz 2020 17:54		 Oto tamircisi çırağı Tuana, çalışkanlığıyla örnek oluyor
25 Temmuz 2020 16:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:26 - Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür07:14 - Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?07:03 - Valilikten yaylada kaybolan kız çocuğu 'Elif Akbayrak' açıklaması06:54 - Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı- Haritalı06:45 - Arabistanlı Lawrence'tan kamu yöneticilerine önemli tavsiyeler06:27 - Heybeliada'da doğum günü partisi faciayla bitiyordu
06:15 - Balıkçı teknesi battı: 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı00:10 - Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!00:08 - MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi00:05 - Destek kapsamındaki öğrencilerin nakillerinin nasıl yapılacağı açıklandı00:03 - MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı00:00 - Bu kampüste hayat var
00:00 - Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı23:59 - 26 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı23:35 - Zerdeçalın sağlığa beş faydası23:29 - Vali açıkladı: Koronavirüs vakaları malesef azalmıyor
23:14 - Vali, parkta maskesiz oturanları uyardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi
Bu kampüste hayat var
Destek kapsamındaki öğrencilerin nakillerinin nasıl yapılacağı açıklandı
Arabistanlı Lawrence'tan kamu yöneticilerine önemli tavsiyeler
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?
Valilikten yaylada kaybolan kız çocuğu 'Elif Akbayrak' açıklaması
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı- Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısıtlama getirmek zor 2
Abd'de halkbank aleyhine dava açılması 1
masterchef 1
okulların açılmasındaki 4 farklı seçenek 2
ayasofya camisi 1
ayakkabı doyumsuzluğu 1
muharrem ince 1
Ayasofya camisindeki ilk cuma namazına 350 bin kişinin katılması 1
navtex 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam