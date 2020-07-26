Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışının yankıları, hem yurt içinde hem de yurt dışından gelmeye devam ediyor. Tarihi günün ardından Müslüman ülkelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler yağarken yabancı basın Ayasofya'yı manşetlerine taşıdı. İran devlet televizyonu haberinde, Ayasofya'nın müze statüsünün ABD, Fransa, Mısır ve Yunanistan'ın itirazlarına rağmen yeniden camiye dönüştürüldüğünü verirken "Binlerce arzulu Müslüman, 86 sene aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını kılmak için Türkiye'nin her yerinden İstanbul'a geldi. Yüzyılın en önemli olaylarından biri" yorumunu yaptı.

TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Katar'daki gazeteler dünkü nüshalarında Ayasofya'da cuma namazının kılınmasını "Tarihi gün" olarak niteledi. Katar Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi Müdürü Mahcub Zuveyri "Türkiye, tarihini yeniden geri getirerek bir tarih yazıyor. Diğerleri ise tarih satıyor, coğrafya satıyor, gelecek satıyor" ifadesini kullandı. Yazar Fehd el-İmadi de sosyal medyadaki paylaşımında "Ayasofya'dan ezan sesleri yükselince... Siyonist Arapların hayatında hüzünlü bir gün..." ifadelerini kullandı.

ÜMMETİN UYANIŞI

Ayasofya'nın sadece bir cami olmadığını, aynı zamanda bir tarih olduğunu ve ibadete açılmasının derin dini ve siyasi manalar ifade ettiğini belirten Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur şunları kaydetti: Hilafet, 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması sonrasındaki süreçte düştü. Seksen altı senelik aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir 24 Temmuz'da Ayasofya Camii'ni ibadete açtı ve belki bu adım ümmetin uyanışı ve dirilişi olur.

Mısırlı gazeteci Mutez Matar da cuma namazı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yakınında namaz kılacak yer bulmak için tekbir getirerek koşan insanların görüntülendiği bir videoyu paylaşarak şu mesajı paylaştı: Sanki 'Fetih' günü... Binlerce insan tekbirlerle Ayasofya'nın yakınında bir yer bulabilmek için yarışıyor. Konstantiniye'yi fetheden Fatih'in ruhuna selam olsun. Emin olan rehber Hazreti Muhammed'e salat ve selam olsun.

GURUR VERİCİ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi merkezli Filistin Alimler Birliği ile Filistinli akademisyen ve uzmanlar da Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını tebrik etti. Filistin Alimler Birliği Başkanı Şeyh Mervan Ebu Ras, "Bu manzara Allah'ın dinini seven her Müslüman için büyük bir mutluluktur" dedi.

ABD BASINI YORUM YAPMADI

Amerikan basınındaki haberlerde daha çok, Ayasofya'nın 86 sene sonra müzeden camiye döndürülmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk cuma namazına katılması ve Kur'an-ı kerim okuması öne çıktı. Haberlerde Ayasofya'nın tarihine de geniş yer verildi. CNN International ve Associated Press haberi yorumsuz vermeyi tercih etti. İngiliz BBC ise haberi "İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı" başlığı ile servis etti.

JAPONYA'DA MANŞETLERDE

Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namaz Japonya basınında geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen Asahi Shimbun, Yomiuri Shinbun, Nihon Keizai Shimbun, Jiji Tsuushinsha, Okinawa Times ve Nikkan Sports gibi gazetelerinin internet sitelerinde habere geniş yer verildi. Nippon News Network (NNN) ve Tokyo Broadcasting System (TBS) gibi medya kuruluşları da tarihi güne dair fotoğraf ve görüntüleri seyircileri ile paylaştı.