1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde

Tam boyutlu prototip çalışmaları tamamlanmak üzere olan Air Car, ilk yolculu uçuşunu 2025 yılında İstanbul semalarında gerçekleştirmeyi hedefliyor
 26 Temmuz 2020 07:39
Yazdır
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde

Türkiye otonom araçlar konusunda yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. TOGG'un fabrikasının temelinin geçtiğimiz günlerde atılmasının ardından, Türkiye'nin uçan arabasında sona yaklaşıldı. Tam boyutlu prototip çalışmaları tamamlanmak üzere olan Air Car, 2025 yılında ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor. Uçan arabanın fikir babası ise startup dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Silinen defter Outliers Notebook'ta imzası bulunan genç girişimci Eray Altunbozar, Air Car ile ilk olarak İstanbul'da hava taksi hizmeti vermeye başlayacaklarını bildirdi. İş Bankasının teknoloji şirketi Softtech'in de destek verdiği projede uçan arabalara sipariş yağıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ

Outliers Notebook ve Air Car'da sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Altunbozar "Mesela Outliers Notebook mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen bir defter. Hem çevreci hem de sürdürülebilir bir ürün. Orada çalışmalar devam ederken daha büyük işler yapmayı kafama koymuştum. Sonra uçan araba fikri aklıma geldi. 2017 yılında Air Car firmasını kurdum. O yıllarda dünyada birkaç firma bu alanda çalışmalara başlamıştı. Defterden kazandığım parayı uçan arabaya yatırdım. Yüksek teknoloji ve yazılım gerektiren bir proje" dedi.

MASLAK'TA GELİŞTİRİLİYOR

Altunbozar, Air Car'ın Maslak'ta süren geliştirme çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: Projeye 2017 yılında ilk olarak Kadıköy'de başladık. Ardından Seyrantepe Oto Sanayi ve şimdi de Maslak'ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1/10 ve 1/3 boyutlu prototip üretimini tamamladık. Şu sıralarda ise tam boyutlu modelin üretimine geçiyoruz. Softtech en iyi yazılımcılarını bu iş için ayırdı. Toplam 16 kişilik bir mühendislik kadrosuna sahibiz. Normalde firmalar bu iş için en az 100 mühendis çalıştırıyor. Testler yapılacak. Ayrıca işin regülatif boyutu var. Avrupa Sivil Havacılık Birliği, uçan arabalar konusunda ön çalışma yayımlandı. Biz de ona uygun çalışma yapıyoruz. 2025'te testleri tamamlayıp sertifika almış oluruz.

TEK KİŞİ, 80 KİLOMETRE MENZİL

Air Car'ın yüzde 100 elektrikli ve otonom bir araç olduğunu dile getiren Altunbozar "Air Car, sekiz pervaneli ve iki kişilik bir uçak. İki kişi ile 50 kilometre, tek kişiyle ise 80 kilometre menzili olacak.
Boş ağırlığı 250 kilogram. Yolcu ile birlikte 450 kilograma kadar çıkacak. 2023-2024 yılında ise dört kişilik versiyonu olacak. İlk uçan arabamız 2025 yılı sonu gibi İstanbul semalarında olmasını planlıyoruz. 2030'da ise gökyüzünde bayağı uçan araba göreceğiz. İstanbul'dan sonra yurt dışına açılacağız. Hedefimiz trafiğin yoğun olduğu şehirler. Bu şekilde dünyada 100 kadar şehre ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ORTA SINIF ARAÇ FİYATINA

Eray Altunbozar cep telefonlarında olduğu gibi uçan arabalarda da hızlı bir geçiş beklediklerini belirterek "Bu arabaların fiyatların makul düzeyde olacak. Şu an yurt dışındakilerin fiyatı 100-200 bin dolar civarında. Air Car ise orta sınıf araba fiyatında olacak" dedi. Air Car'ı ilk olarak hava taksi olarak konumlandıracaklarını ifade eden Altunbozar "Ayrıca beyaz yakalılara ve orta üst kesime hitap edeceğiz. Şu an bize sipariş verenler var. Bizi arayıp sipariş vermek istediklerini ve sponsor olmak istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

ÖMER TEMÜR

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sezonda ön plana çkan tesettür elbise modelleri
25 Temmuz 2020 11:01		 WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek
25 Temmuz 2020 08:58
Twitter'a ücretli abonelik sistemi
24 Temmuz 2020 19:00		 Dron Tespit Radar Sistemleri, güvenlik güçlerine teslim edildi
23 Temmuz 2020 19:28
Facebook, Messenger'a uygulama kilidi getiriyor
23 Temmuz 2020 10:39		 GPS'ten bağımsız otonom sürü İHA projesi başlatıldı
22 Temmuz 2020 11:04
Silahlı drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi'
21 Temmuz 2020 20:04		 Türkiye için üretilen 8 F-35'i ABD satın alıyor
21 Temmuz 2020 16:52
Suriye sınırında 'Karagöz' devriyede
20 Temmuz 2020 21:23		 Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!
20 Temmuz 2020 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - Kocaeli'nde 2 bina karantinaya alındı10:31 - Çalışan annelere verilen bakıcı desteği artırıldı10:17 - Belediye Başkanının bulunduğu eve silahla ateş açıldı10:11 - Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?10:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Bayram ziyaretine gitmeyin09:56 - Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor
09:43 - Görme engelli genci sınava polis ekipleri yetiştirdi09:36 - Kayserililer bu sene sucuğu yüzde 20 zamlı yapacak09:30 - Otel müşterisini taciz etti, tazminatsız kovuldu09:15 - Turistik oteli tahrayla bastılar09:05 - Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz08:59 - Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor
08:51 - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu08:48 - GAP virüse savaş açtı08:40 - FETÖ'nün Kuleli yapılanması darbe sinyalini iki ay önce vermiş08:35 - Piknikçi piyasada mangal bırakmadı08:28 - YAŞ'ta kritik 'uzatma'lar
08:17 - Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın çantası 4
Kurban bayramı ciddi bir eşik 1
volkan uzun 1
sufle 1
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
gram altın 4
Hedef bizim buradaki varlığımız 1
Metronun kadın makinistine saldırılması 1
ayakkabı doyumsuzluğu 1
burhan altıntop'un çantası 2
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam