YAŞ'ta kritik 'uzatma'lar
|26 Temmuz 2020 08:28
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YAŞ'ta, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.
Bu kapsamda; 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, emir subayı FETÖ üyesi çıkan Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun görev süreleri bir yıl; Hava Kuvvetleri'nden Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral. İsmail Güneykaya'nın da görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre; YAŞ'ta kritik makamlarda görev yapan ve görev süreleri bir yıl daha uzatılan diğer öne çıkanlar isimler ise şöyle:
Fırat'ın doğusundaki operasyonlarda görev alan 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı'nda görevli Tuğgeneral Göksel Sevindik, Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Fedai Ünsal, Bakü Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş.
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