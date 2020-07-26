1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün Kuleli yapılanması darbe sinyalini iki ay önce vermiş

Kuleli Askeri Lisesi'ndeki yapılanmada görev alan mahrem imam anlattı: Darbe girişiminden 2 ay önce toplantı yapıldı. O toplantıda 2 köprünün kapatılarak darbe yapılacağı anlatıldı
 26 Temmuz 2020 08:40
Yazdır
FETÖ'nün Kuleli yapılanması darbe sinyalini iki ay önce vermiş

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine eleman sızdırmak için kurduğu hücrelerde görev yapan mahrem imam, 7 lise öğrencisini TSK'ya sızdırdıktan sonra örgüt tarafından ödüllendirilerek umreye gönderildiğini anlattı. Daha sonra da Kuleli Askeri Lisesi'ndeki yapılanmada görev alan zanlı, 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay önce yaptıkları toplantıda FETÖ yöneticilerinin örgütün zor günlerden kurtulması için iki köprüyü kapatarak darbe yapılabileceğini konuştuklarını söyledi.

İtirafçı, 2013'den itibaren FETÖ'ye ait öğrenci yurdunda mülakata alındıktan sonra örgüt evine yerleştirilerek kendisine her ay bin lira maaş verildiğini belirterek anlattı:

Askeri öğrencinin durumu ile ilgili bir çetele hazırlayarak öğrencilere 1 ile 5 arasında not veriyordum. Süreçte, Kuleli Mahrem yapılanmasındaki müdür yardımcısının evinde tanıştırıldığım örgüt üyesi kadın ile evlendim.

Bir yıl içerisinde 50 askeri öğrencinin mahrem imamlığını yaptım. Darbe girişiminden iki ay önce mahrem yapılanma toplantısı yapıyorduk. Konu yapılanmanın zor günler yaşadığı, bu zorlukların aşılması için yeterli güce sahip olunduğu hatta istenilse her yolun denenebileceği darbe bile yapılacak güçte olduğu hususunda konuşma yapılırken Kuleli Askeri Lise yapılanmasındaki müdür yardımcısı pozisyonundaki Yusuf Kod adlı Y. E. söze girerek 'şimdi darbede ne var ki iki köprüyü kapatınca darbeyi yaparsın' şeklinde bir söz söyledi.

Sonradan öğrendiğim kadarı ile Y.E. darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmış" dedi. İtirafçının deşifre ettiği TSK'ya sızdırılan isimler ve mahrem yapılanmadaki yöneticilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

HALİT TURAN
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu
25 Temmuz 2020 15:37		 İzmir'de 9 ayda FETÖ'nün TSK yapılanmasından 551 tutuklama
25 Temmuz 2020 14:17
Türkiye'den Yunanistan'a 'bayrak yakma' tepkisi
25 Temmuz 2020 09:55		 FETÖ sanığı Zaman Gazetesi çalışanına 7.5 yıl hapis
24 Temmuz 2020 16:06
FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
24 Temmuz 2020 14:59		 Yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş
24 Temmuz 2020 12:25
Aranan FETÖ şüphelisi eski başkomiser polise teslim oldu
24 Temmuz 2020 10:44		 Başkent'te 21 emniyet personeline FETÖ gözaltısı
24 Temmuz 2020 09:56
FETÖ'cülerin kaynağı kurutuluyor
24 Temmuz 2020 09:33		 Üst düzey isimlere sohbetler düzenlemiş
24 Temmuz 2020 09:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - Kocaeli'nde 2 bina karantinaya alındı10:31 - Çalışan annelere verilen bakıcı desteği artırıldı10:17 - Belediye Başkanının bulunduğu eve silahla ateş açıldı10:11 - Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?10:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Bayram ziyaretine gitmeyin09:56 - Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor
09:43 - Görme engelli genci sınava polis ekipleri yetiştirdi09:36 - Kayserililer bu sene sucuğu yüzde 20 zamlı yapacak09:30 - Otel müşterisini taciz etti, tazminatsız kovuldu09:15 - Turistik oteli tahrayla bastılar09:05 - Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz08:59 - Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor
08:51 - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu08:48 - GAP virüse savaş açtı08:40 - FETÖ'nün Kuleli yapılanması darbe sinyalini iki ay önce vermiş08:35 - Piknikçi piyasada mangal bırakmadı08:28 - YAŞ'ta kritik 'uzatma'lar
08:17 - Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 2
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 2
ayasofya camisi 1
Abd'de halkbank aleyhine dava açılması 1
24.07.2020 ayasofya camii'nde cuma namazı 3
volkan uzun 1
okulların açılmasındaki 4 farklı seçenek 1
roman havası 1
masum 2
kısıtlama getirmek zor 2
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam