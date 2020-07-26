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Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor

Ayasofya Camii ve meydanı açıldığı andan itibaren hiç boşalmıyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar 86 yıllık özlemi gidermek için akın akın Ayasofya'ya geliyor. Tekbirlerle camiye giriliyor, önce vakit ardından şükür namazları kılınıyor. Ayasofya'da gece saat 03.00'te bile izdiham vardı
 26 Temmuz 2020 08:59
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Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor

Milletin 86 yıllık Ayasofya özlemi akına dönüştü.Cuma namazıile ibadete açılan Ayasofya, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Müslümanlarla doldu taştı.

350 bin kişinin katıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara açılan Ayasofya önündeki kalabalık hiç bitmedi. Tekbirlerle camiye giren vatandaşlar önce vakit namazlarını kıldı, ardından da şükür namazı eda etti. Cami içerisinde oluşan yoğun kalabalıklar nedeniyle, girişler zaman zaman kontrollü hale getirildi. Attığı imza ile Ayasofya'yı ibadete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Ayasofya sevgisini karşılıksız bırakmadı. Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya sürekli olarak 24 saat ibadete açık hale getirildi. Daha önce caminin sadece 1 gün süreyle 24 saat açık olacağı açıklanmıştı.

DEZENFEKTE ARASI

Tarihi mekan kapılarını gece saat 01.15'e kadar açık tuttu. Cami, 01.15 - 03.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemi için ziyarete kapandı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen çok sayıda vatandaş cami içerisine girmek için sıra bekledi. Yapılan dezenfeksiyon işleminin ardından sabah namazı için cami kapıları yeniden açıldı. Camiye giren bazı vatandaşlar aralıklarla tekbir getirdi. Bazı vatandaşlar ise izin verilen alanlarda namaz kılmaya, dua etmeye ve Kur'an-ı Kerim okumaya devam etti.

İLK SABAH NAMAZI

Sabah namazı ezanının okunmasının ardından geceyi Ayasofya meydanında geçiren, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazını kılmanın heyecanını yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da hazır bulunduğu sabah namazını, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı. Kılınan sabah namazının ardından da yoğunluk azalmadı.

TURİSTLER DE KABUL EDİLDİ

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların ilk durağı Ayasofya Camii oldu. Özellikle şehir dışında yaşayan binlerce vatandaş özel araçlarıyla gelerek hem Ayasofya'nın ihtişamı altında saatlerini geçirdi hem de vakit namazlarını cemaatle birlikte kıldı. Yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda vatandaş ve turist kafilesi Ayasofya Camii'ne akın etti. Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yabancı turistler içeri girmek için cami girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sırayla içeri alınan turistler cami içerisine girerek incelemelerde bulundular.

ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Ayasofya Camii'nde yaşanabilecek olası izdihama karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne açılan tüm yollar bariyerlerle çevrildi. Ziyaretçiler geniş güvenlik önlemleri içerisinde üzeri arandıktan sonra Ayasofya meydanına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı görevliler, cami girişlerinde kadınlara başörtüsü dağıttı. Vakit namazlarını toplu bir şekilde kılan Müslümanlar namaz sonrası cami önünde ve içerisinde hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü.

Fatih Özer
Yeni Şafak
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