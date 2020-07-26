Otel müşterisini taciz etti, tazminatsız kovuldu
|26 Temmuz 2020 09:30
|Yazdır
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafirin taciz iddiası üzerine tazminatsız kovulan garson, soluğu mahkemede aldı. Mahkemenin mağdur ilan ettiği garsona kötü haber Yargıtay'dan geldi.
İş Mahkemesi'ne başvuran garson, çalıştığı otelden tazminatsız şekilde kovulduğunu öne sürüp kıdem, ihbar tazminatları ile ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, bayram harçlığı ve yol masrafı alacaklarının davalıdan tahsilini istedi. Davalı otel avukatı ise, davacı garsonun iş akdinin İş Kanununun 25/2 maddesi uyarınca haklı sebeplerle feshedildiğini, davacının cinsel içerikli tacizlerde bulunduğunu ve hakkında tutanak tutulduğunu savunarak, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davacının feshe konu eylemi gerçekleştirdiğine dair somut şahit beyanları ile başkaca delillerin mevcut olmadığı, davalının haklı feshi ispatlayamadığı, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı otel işletmecisi temyiz etti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bahse konu otelde kalan yabancı misafirin davacı hakkında taciz iddiasında bulunup yazılı şikayet dilekçesi vermesi üzerine, davacının iş akdine işverence son verildiğinin sabit olduğuna hükmetti. Kararda şöyle denildi:
"Müşterinin yazılı şikayet dilekçesi ve olaya dair tutulan tutanak birlikte değerlendirildiğinde davacının otel müşterisi kadını taciz ettiği anlaşılmaktadır.Davacının yaptığı davranış doğrululuk ve bağlılıkla uymayan davranış kapsamında olup işverene haklı nedenle fesih imkanı vermektedir. İşveren sözleşmeyi haklı feshetmişse işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamaz. Maddi olgulara göre, davacının iş akdinin yaptığı taciz eylemi sebebiyle feshedildiği ve işveren feshinin haklı sebebe dayandığı anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talebinin kabulü hatalıdır. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi."
Karar, geçtiğimiz günlerde taraflara tebliğ edildi. İş Mahkemesi, davacı garsonun iddialarını yeniden değerlendirecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay'dan 'soyadı' kararı: Babalara dava yolu açıldı
25 Temmuz 2020 10:39
|'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
25 Temmuz 2020 00:04
|Yargıtay'dan müebbet alan erlere 'beraat'
23 Temmuz 2020 09:29
|Hemşireye 'gel lan buraya' demek hakaret suçu mudur?
22 Temmuz 2020 14:05
|Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi
22 Temmuz 2020 00:04
|Hakim ile sanık arasında 'normalin üzerinde samimi ilişki' olabilir mi?
21 Temmuz 2020 12:14
|Yargıtay: Jandarmaya 'terbiyesizlik yapma' demek hakaret değil
21 Temmuz 2020 10:27
|Doktorun, alkollü olduğu gerekçesiyle ilgilenmediği hasta öldü, işte Yargıtay kararı
21 Temmuz 2020 10:22
|Halı saha maçında polisin ayağı kırıldı, konu Yargıtay'a taşındı
21 Temmuz 2020 09:24
|Genç yöneticinin sakal inadı işinden etti
19 Temmuz 2020 13:12